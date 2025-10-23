Elecciones 2025: quiénes son los candidatos, provincia por provincia

Este domingo se jugarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, siendo Fuerza Patria y LLA los partidos más destacados

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones nacionales y definirán cómo se compone el Congreso a partir del 10 de diciembre. La misma se llevará a cabo en los 24 distritos del país, es decir, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde iProfesional te contamos, provincia por provincia, las principales candidaturas de las distintas alianzas y el cuadro electoral en cada jurisdicción, donde se pondrán en juego 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

Elecciones 2025: los candidatos provincia por provincia

Buenos Aires

El distrito elige 35 diputados y se trata de la provincia con mayor cantidad de habitantes, por lo que sus votantes representan al 37,1% del padrón. Los principales candidatos son Jorge Taiana (Fuerza Patria), Diego Santilli (LLA), Florencio Randazzo (Provincias Unidas), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Juan Manuel López (Coalición Cívica-ARI) y María Eugenia Talerico (Potencia).

Ciudad de Buenos Aires

El distrito elige 13 diputados y 3 senadores y representa al 7% del padrón. Los principales candidatos son Alejandro Fargosi (diputado, LLA), Patricia Bullrich (senadora, LLA), Itai Hagman (diputado, Fuerza Patria), Mariano Recalde (senador, Fuerza Patria), Facundo Manes (senador, Para Adelante), Ricardo López Murphy (diputado, Potencia), Marcela Campagnoli (senadora, Coalición Cívica), Myriam Bregman (diputada, Frente de Izquierda), Martín Lousteau (diputado, Ciudadanos Unidos) y Graciela Ocaña (senadora, Ciudadanos Unidos).

La Pampa

La provincia elige 3 diputados y representa al 0,8% del padrón. Los principales candidatos son Abelardo Ferrán (Frente Defendemos La Pampa), Adrián Ravier (LLA), Federico Guidugli (Cambia La Pampa), Claudia Lupardo (Frente de Izquierda) y Ayelén Pilcic (Movimiento al Socialismo).

Santa Fe

El distrito elige 9 diputados y representa al 8% del padrón. Los principales candidatos son Caren Tepp (Fuerza Patria), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Agustín Pellegrini (LLA).La oferta total es de 16 listas.

San Juan

La provincia elige 3 diputados y cuenta con el 1,7% del padrón. Los principales candidatos son Fabián Martín (Por San Juan), Cristian Andino (Fuerza San Juan, variante de Fuerza Patria) y Abel Chiconi (LLA). Competirán, en total, nueve nóminas.

San Luis

La provincia elige 3 diputados y representa al 1,2% del padrón. Los principales candidatos son Jorge “Gato” Fernández (Frente Justicialista), Héctor González Espíndola (Fuerza Pueblo, variante de Fuerza Patria) y Andrés Alberto Vallone (Provincias Unidas); también figura Mónica Becerra (LLA).

Entre Ríos

La provincia elige 3 senadores y 3 diputados y, a nivel nacional, representa al 3,2% del padrón. Los principales candidatos son Joaquín Benegas Lynch (Senado, LLA), Adán Bahl (Senado, Fuerza Entre Ríos). En Diputados se destacan Andrés Laumann (LLA) y Guillermo Michel. En total se presentan 7 listas.

Mendoza

La provincia elige 5 diputados, con una representación del 4,2% del padrón. Los principales candidatos son Luis Petri (LLA) y Emir Félix (Fuerza Justicialista Mendoza). El total es de 8 listas en la provincia.

Córdoba

La provincia elige 9 diputados, con una representación del 8,6% del padrón. Los principales candidatos son Juan Schiaretti (Provincias Unidas), Gonzalo Roca (LLA) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) de un total de 18 listas.

Corrientes

La provincia elige 3 diputados, y sus votantes representan al 2,6% del padrón. Los principales candidatos son Diógenes González (Vamos Corrientes), Raúl Hadad (Fuerza Patria); y Virginia Gallardo (LLA) de cinco listas.

Chaco

La provincia elige 3 senadores y 4 diputados y la cantidad de votantes representan al 2,8% del padrón. Si bien competirán 11 listas, los principales candidatos son Juan Cruz Godoy (Senado, LLA); Jorge Capitanich (Senado, Fuerza Patria); y para Diputados a Mercedes del Rosario Goitía (LLA) y Sergio Dolce (Diputados, Fuerza Patria).

Misiones

La provincia elige 3 diputados, con una participación del 2,8% del padrón. Los principales candidatos son Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia), Diego Hartfield (LLA), Héctor “Cacho” Bárbaro (PAYS) y Ramón Puerta (Activar).

Río Negro

La provincia elige 3 senadores y 2 diputados, representando al 1,7% del padrón. Los principales candidatos son Lorena Villaverde (Senado, LLA) y Martín Soria (Senado, Fuerza Patria) y Facundo Manuel López (Juntos Defendemos Río Negro). En diputados se postulan Adriana Serquis (Fuerza Patria), Anibal Tortoriello (LLA) y “Juampi” Muena (Juntos Defendemos Río Negro).

Jujuy

La provincia elige 3 diputados, con una representación del 1,7% del padrón. Los principales candidatos son María Inés Zigarán (Jujuy Crece-Provincias Unidas), Leila Chaher (Fuerza Patria) y Alfredo González (LLA).

La Rioja

La provincia elige 2 diputados y sus votantes representan al 0,9% del padrón. Los principales candidatos son Gabriela Pedrali (Federales Defendamos La Rioja, peronismo), Gino Visconti (LLA) y Gustavo Galván (Somos La Rioja / UCR-ARI).

Tucumán

La provincia elige 4 diputados, con una participación del 3,7% del padrón. Los principales candidatos son Osvaldo Jaldo (Frente Tucumán Primero, peronismo local), Federico Pelli (LLA) y Roberto Sánchez (Unidos por Tucumán)

Catamarca

La provincia elige 3 diputados y representa al 1% del padrón. Los principales candidatos son Fernando Monguillot (Fuerza Patria) y Carlos Brizuela (LLA).

Santiago del Estero

La provincia elige gobernador, 3 senadores y 4 diputados y su electorado representa al 2,3% del padrón. El candidato a gobernador por el Frente Cívico es Elías Suárez, mientras que por LLA se encuentra Italo Ciocolani. Alejandro Parnás (Despierta Santiago) y Pablo Mirolo (Fuerza Patria) completan el escenario.

En cuanto a los candidatos a Senadores, se encuentran Gerardo Zamora (Frente Cívico), Tomás Figueroa (LLA), Facundo Perez Carletti (Despierta Santiago) y José Emilio “pichón” Neder (Fuerza Patria).

Con respecto a los diputados, la lista del Frente Cívico es encabezada por Jorge Alejandro Mukdise, mientras que Laura Godoy representa a LLA. “Chabay” Ruiz (Despierta Santiago) y Marcelo Alejandro Barbour (Fuerza Patria) completan los principales candidatos de las 7 listas presentadas.

Formosa

La provincia elige 2 diputados y sus votantes representan al 1,4% del padrón. Los principales candidatos son María Graciela de la Rosa (Frente de la Victoria), Atilio Basualdo (LLA) y Enzo Casadel (Juntos por la Libertad y la República).

Salta

La provincia elige 3 senadores y 3 diputados, representando al 3,1% del padrón. Los principales candidatos son María Emilia Orozco (Senado, LLA) y Gabriela Flores (Diputados, LLA); Flavia Royón (Senado, Primero los Salteños) y Bernardo Biella (Diputados, Primero los Salteños); Juan Manuel Urtubey (Senado, Fuerza Patria) y Emiliano Estrada (Diputados, Fuerza Patria).

Santa Cruz

La provincia elige 3 diputados y representa al 0,7% del padrón. Los principales candidatos son Daniel Álvarez (Por Santa Cruz), Juan Carlos Molina (Fuerza Patria) y Jairo Guzmán (LLA).

Chubut

La provincia elige 2 diputados, representando al 1,3% del padrón. Los principales candidatos son Ariana Mellao (LLA), Juan Pablo Luque (Frente Unidos Podemos) y Ana Clara Romero (Despierta Chubut).

Neuquén

La provincia elige 3 senadores y 3 diputados. Sus votantes representan al 1,6% del padrón. Los principales candidatos al Senado son Nadia Márquez (LLA), Silvia Sapag (Fuerza Patria) y Julieta Corroza (La Neuquinidad). En Diputados se destacan Gastón Riesco (LLA), Gentile Beatriz (Fuerza Patria) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Tierra del Fuego

La provincia elige 3 senadores y 2 diputados, representando al 0,4% del padrón. Los principales candidatos son Cristina López (Senado, Fuerza Patria), Pablo Blanco (Senado, Provincias Unidas), Agustín Coto (Senado, LLA) y Gastón Diaz (Senado, Defendamos Tierra del Fuego). En diputados se encuentran Agustín Tita (Fuerza Patria), Federico Bilota (Provincias Unidas), Miguel Rodríguez (LLA) y Guillermo Löffler (Defendamos Tierra del Fuego).

Por IM-IProfesional