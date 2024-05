El violento pedido de Furia contra Emmanuel de Gran Hermano: “Afuera cáguenlo a piñas de mi parte”

Juliana quiere sacar a su compañero de la casa y le hizo un polémico encargo a sus seguidores.

Juliana “Furia” Scaglione hizo un violento pedido contra Emmanuel Vich y causó revuelo.

La jugadora quiere sacar a su compañero de la casa, ya que en el último tiempo tuvieron varias peleas fuertes, y sentenció: “Emmanuel se tiene que ir, punto. El que me esté escuchando, cuando toque la placa negativa, afuera. Todos los que lo estén esperando, cáguenlo a piñas de mi parte“.

Las palabras de Furia causaron revuelo en la red y Ángel de Brito aprovechó para dedicarle un picante mensaje a Santiago del Moro. Desde LAM (América TV) compartieron el recorte difundido por el usuario @elerosez, el conductor lo citó y escribió: “Seguro Del Moro lo traduce en: Háganle mimos a Emma'”.

Qué pasó entre Furia y Emmanuel en Gran Hermano

En la emisión de Gran Hermano del jueves 16 de mayo se pudo ver el video completo la feroz pelea entre Juliana Furia Scaglione y Emmanuel Vich, junto con la previa del cruce y la repercusión de lo sucedido.

Furia explotó al enterarse que la placa esa semana era positiva en Gran Hermano. Santiago del Moro estaba en pleno vivo de la gala de nominación cuando la jugadora lanzó un exabrupto contra Emma, además de apuntar contra la producción, y salió gritando a la habitación diciendo que “le den el premio a Emmanuel y que se lo meta en el o…”.

“Este chabón ya no puede estar acá en esta instancia del juego. La gente lo sabe. Yo lo apoyé porque se victimiza como un hijo de p…, él es el más traicionero y mentiroso. Me gana y Catalina me debe estar aplaudiendo”, sostuvo Juliana contra Emmanuel en la habitación, mirando hacia las cámaras y cuando la acompañaban Florencia y Virginia.

El conductor no terminó de despedirse que Furia gritó: “¡Cómo le cudian el cul*! ¡Cómo le cudian el cul*! ¡Cómo le cudian el ort* loco!”, en referencia a que la producción protege a Emmanuel Vich. A pesar de haberla escuchado, del Moro prefirió evitar la confrontación y no volvió a ingresar. Acto seguido se escuchó que Juliana explotó ante las miradas atónitas de todos: “¡Te tenés que ir hijo de pu**!”

Emma ingresó a la habitación y se dirigió directamente hacia Furia para exigirle que respete a su mamá. “Yo no soy ningún hijo de p…, mi mamá no es ninguna p… así que la respetás”, le pidió el cordobés. “¿Ahora la respetás a tu vieja, que la odiás?”, le respondió Juliana a Emmanuel, que contestó entonces que él amá a su mamá. Esto viene a colación de que él le contó en confidencia su historia de vida. Durante el enfrentamiento, Furia decidió usar eso para atacarlo. “Yo te voy a recontra insultar pendejo del ort…”, agregó.

Acto seguido, Furia le aseguró a Emmanuel que lo va a eliminar en una placa negativa y lo acusó de haber tomado siete cervezas en la casa. “Te tienen que sancionar, borracho”, disparó. “Seguro seguís acá adentro porque te cog… a alguien de acá, casting sábana”, gritó Juliana. “Sos un mentiroso y la gente te odia, te quedaste solo”, le gritó aún más fuerte Furia a Emma.Tras este último comentario, La Gata Noelia entró en escena para sacar a Emma del cuarto.

Luego, ya en le living, Emmanuel le dijo a Noelia que él no se merece ser insultado. Ella le recomendó no ir a cruzar a Juliana. “Yo la quiero un montón, no quiero que me diga más esas cosas”, expresó el cordobés que luego afirmó que “todos le tienen miedo” a la doble de riesgo.

Por su lado, Furia siguió despotricando contra Emma y siguió haciendo campaña para que él sea eliminado del reality.

Fuente- Perfil