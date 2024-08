El vínculo con Victoria Villarruel y juicio político a Javier Milei: reunión urgente de senadores de Unión por la Patria

José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti se reunieron anoche a última hora para dejar en claro la postura del espacio. La posibilidad de ir contra Javier Milei sumados a otras fuerzas y el comunicado en contra de los dichos de la Vicepresidenta.

Cerca de las diez de la noche, las declaraciones de José Mayans posteriores a las de Cristina Kirchner seguían resonando en los medios y en el frente interno de Unión por la Patria. Por eso este senador junto a Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti improvisaron un encuentro a última hora del día para dejar en claro el rumbo del espacio en los dos ejes que generaron polémica en las últimas horas: el vínculo con Victoria Villarruel y la posibilidad de un juicio político al Presidente Javier Milei.

Los senadores que responden a la vicepresidenta reafirmaron que el peronismo, o por lo menos el kirchnerismo, nunca va a tender puentes con personas o partidos que reivindican la libertad de genocidas y la dictadura. Este encuentro se dio después de recibir a organismos de Derechos Humanos que llegaron al Congreso preocupados por los movimientos de La Libertad Avanza y el acto en el que ayer mismo Victoria Villarruel homenajeó a las víctimas civiles del 70.

El primer paso para mostrar unidad en este tema fue un comunicado firmado por todos los senadores de Unión por la Patria en rechazo a este encuentro en el que la vicepresidenta aseguró que “reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo”. En el escrito, sostuvieron que el Senado “no es lugar de los genocidas”.

Los tres legisladores dejaron en claro que el diálogo institucional con la vice debe continuar, pero se reafirmó que no tienen ni deben tener nada que ver con su figura. Mayans, que venía de bromear con la compañera de fórmula de Milei que había que profundizar la amistad, sostuvo con convicción en el encuentro que él no va hacia ningún lugar con la dirigente de La Libertad Avanza. El senador formoseño asegura que no tiene diferencias con Cristina Kirchner sobre esto y pretende ponerle fin a los cruces de las últimas horas.

El otro eje tuvo que ver con la posibilidad de un juicio político a Javier Milei. Los senadores remarcaron que “no van a ser partícipes necesarios” de esto desde ningún punto de vista: ni mediático, como lo hace Guillermo Moreno, ni institucional como desde la propia Casa Rosada entiende que sí lo hizo Mauricio Macri al mostrar que tiene la llave de los dos tercios de los votos.



“Si hay algo que somos es ser respetuosos de la voluntad popular y de los tiempos electorales”, sostuvieron los tres senadores parafraseando a Cristina Kirchner. En el entorno de la exvicepresidenta recuerdan incluso cuando un sector del peronismo en la Cámara de Diputados deslizó hacer un acuerdo con el PRO para que la presidencia quede en manos de Cristian Ritondo. Tuvo que intervenir CFK para decirles que ese lugar le corresponde al oficialismo.

“Nosotros no vamos a ser cómplices de algunas encerronas que están queriendo hacer otros sectores”, fue una de las frases que quedó. Si algún espacio planea ir contra el jefe de Estado, el peronismo avisa que no acompañará.

También quedó claro que Unión por la Patria debe seguir tejiendo acuerdos en el Congreso, pero estas alianzas tendrán que ver con avanzar con proyectos que signifiquen una mejora para su electorado. En lo inmediato pueden sancionar el proyecto de financiamiento universitario. Esperan también el veto de Milei a la reforma jubilatoria para rechazarlo. Y harán lo propio con el DNU que le da $ 100 mil millones extra a los servicios de inteligencia.

A través de un comunicado, el interbloque de legisladores de Unión por la Patria expresó su repudio por los dichos de Villarruel en el acto de este lunes. Bajo el título “El Senado no es lugar de los genocidas”, acusaron a la Vicepresidenta de tener una visión “parcial y sesgada” y de tener una “actitud provocadora”.

“El interbloque de Unión por la Patria expresa su repudio a la actitud provocadora de la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, de intentar presionar a la justicia para reabrir causas ya juzgadas y prescriptas, durante el acto por el día Internacional de las Víctimas del Terrorismo en el que pretendió dar una visión parcial y sesgada de la historia local y se omitió condenar al terrorismo de Estado que se instaló en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976”, dice el escrito difundido en la red social X.

En ese sentido, acusaron a la titular del Senado de mezclar “actos terroristas ocurridos en el país, como por ejemplo los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la mutual judía AMIA, y en el extranjero, como el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y luego propuso la reapertura de causas judiciales ya prescriptas juzgadas, en un claro, intento de negacionismo y de reivindicación del golpe de Estado”.

“La propia vicepresidenta reconoció en su discurso que un acto de esta naturaleza en el Senado de la Nación hubiera sido impensado veinte años atrás. Villarruel no solo buscó provocar e instalar un tema ya saldado para la democracia argentino, sino también entró en una clara disputa de sentido histórico y político“, añadieron.

Los senadores opositores recordaron que “el propio Congreso ya dio su opinión histórica, al sancionar la anulación, en pleno ejercicio de las funciones democráticas, de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final“, por lo que plantearon que “insistir con volver al pasado solo tiene sentido revanchista, de venganza y de rencor“.

Por otro lado, vincularon el acto de Villarruel con la visita de un grupo de diputados libertarios a represores en la çarcel de Ezeiza y manifestaron que “deberían ser expulsados” de la Cámara Baja. “Como siempre sostenemos nuestro compromiso por la memoria, la verdad y la justicia y además decimos hoy mas que nunca Nunca más”, cerraron.

Por Rosario Ayerdi-Perfil