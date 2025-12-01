El video viral de Santiago Caputo practicando tiro

El portal periodístico El Canciller difundió un video de Santiago Caputo entrenando en su práctica de tiro con arma corta. El principal asesor presidencial de Javier Milei hizo gala de su habilidad con el uso de la pistola automática logrando obtener un promedio de 197 puntos, en 27 disparos, en un margen total de 200 segundos, desde diferentes ángulos y posiciones. Un puntaje muy bueno dentro del amateurismo.

No es la primera vez que en redes sociales aparece el consultor haciendo uso de armas de fuego para prácticas de tiro. El año pasado fue compartido un reel en Instagram, subido por el propio instructor de Caputo, llamado Sebastián Flores, quien suele publicar videos de sus alumnos, que van a aprender a tirar con armas de fuego en su escuela sobre la calle Piedras al 700. Según la cuenta @Tecprocom, el instructor es un ex granadero especializado en armería, con una extensa trayectoria en formación de integrantes de las diferentes fuerzas armadas. Especializado en tiro de combate, su curso tiene seis módulos: iniciación, precisión, desenfunde, dinámico, disparo a extrema corta distancia y prácticas con baja luminosidad.

Desde hace bastante tiempo, Caputo cultiva una imagen pública de “consultor duro”, pero fuera del ámbito político tiene pasiones bastante personales, como las motos y su reconocido gusto por tener numerosos tatuajes en su cuerpo. La mayoría de estas inscripciones corporales están inspirados en la obra Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, asociada a simbología criminal del país eslavo. Entre ellos figura en ruso un curioso tattoo con la frase: “Una cabaña, una casa de campo y una libreta de ahorro, un barco, un coche y un garaje calmarán mis caprichos”.

Entre los rasgos personales más comentados del consultor es su hábito de fumar y la de ver numerosas series policiales o de relatos políticos. Muchas fuentes mencionaron que es un seguidor de la obra del guionista Aaron Sorkin, quien escribió la serie The West Wing, y de la saga Peaky Blinders. Por otro lado, su formación académica fue variando con los años, se dice que había estudiado Ingeniería en Informática en la Universidad de la Defensa Nacional con la ilusión de integrarse a un servicio de inteligencia, aunque ese objetivo se frustró, lo que lo llevó a pasarse a la carrera de Ciencias Políticas. Toda una revancha, considerando la influencia del politólogo en la actual SIDE.

Tras el triunfo del ala “karinista” en las elecciones internas del 26 de octubre, el plan comunicacional, operativo y estratégico se consolidó en manos de los hombres de la hermana del presidente. Los primos Menem y otros funcionarios, relegaron al dispositivo digital y militante, conocido como Fuerzas del Cielo, que Caputo armó a lo largo de los meses. Según fuentes del gobierno, el asesor dejó de participar en las reuniones de máxima jerarquía. Una mesa chica, llamada el Triangulo de Hierro, que integraba el presidente Javier Milei, Karina Milei y él. Otras épocas en el que el consultor tenía una reconocida mayor influencia en la Casa Rosada.

Sin embargo, Santiago Caputo sigue encarnando una de las caras más oscuras y sofisticadas del poder informal. Detrás de ese gusto por las motos, los tatuajes de la mafia rusa y una estética de rebelde urbano, hay un estratega obsesivo por controlar la narrativa, la imagen y el poder en el gobierno libertario. Sus aficiones personales lo muestran como alguien con identidad clara, distante del perfil tradicional de funcionario, y su pragmatismo político lo convirtió en pieza clave en la configuración inicial del gobierno de Milei.

La reciente implosión interna provocada por la consolidación del ala liderada por lña secretaria general de Presidencia lo empujó a un segundo plano. Perdió mando en muchas de las áreas que controlaba y su influencia sobre las decisiones centrales se redujo sensiblemente. Lo que hasta hace poco era su trono, hoy parece limitado a consultor de puertas adentro, con un poder mediático residual.

Santiago Caputo | Foto:CEDOC

Por Gustavo Winkler-Revista Noticias