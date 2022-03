El video que dejó grabado Gerardo Rozín para después de su muerte

En el homenaje al periodista y productor se difundió un video inédito donde el mismo habla de su enfermedad y de las razones por las cuales no quiso dar a conocer su diagnóstico al público. Mirá el video.

Este domingo en La Peña de Morfi se le rindió homenaje a su creador y conductor Gerardo Rozín, que murió hace una semana víctima de un cáncer cerebral. Y después de una emotiva presentación de todo el equipo encabezado por Jesica Cirio se difudió un video inédito del periodista.

En la filmación, grabado en un estudio, aparece el mismísimo Gerardo junto a la banda Dos más uno, “una de las preferidas del periodista”, según contó Jesica. De pie, con auriculares puestos, Rozín comienza contando una anécdota sobre su relación con la música, que tuvo desde muy chico cuando descubrió al cantautor Gustavo Cuchi Leguizamón, un folklorista salteño eximio que era uno de sus preferidos el productor.

“La historia empieza así: me gusta el Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12 o 13 y me escapaba en Rosario a ver sus shows o los del Dúo Salteño cada vez que podía. El Teatro Laverdén, con precios muy muy populares, abría cada tanto y yo, medio una locura, iba solito. Como cuentan en Italia con los circos, pero con el Cuchi Leguizamón”, narró el periodista en una sala de ensayo.

“Es como si esa canción me hubiera grabado para siempre, la fui cruzando muchas veces en la vida, vi varias versiones que él fue grabando, siempre con chistes de ciegos… que no vienen al caso”, relató. En ese momento, Gerardo decidió abrir su intimidad por primera vez al público: “Pasaron muchos años, afortunadamente, y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando las escaleras de mi casa, y no me preguntes cómo… después de 30, casi 40 años digo: ‘Me voy… quedando ciego’. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico”.”Me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor”, manifestó Gerardo Rozín con respecto a “Me voy quedando” en un video inédito que se pudo ver este domingo en el homenaje de La Peña de Morfi

“Yo no creo en nada, ya se sabe. Y no es que después de esto termino con un ataque de fe y todo queda lindo, ni en pe… La verdad es que, para alguien que no cree, algo así es como una aparición y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor”, manifestó.

El tema es Me voy quedando, una canción de Cuchi Leguizamón que entonó junto a la banda en una de los últimos programas en los que estuvo. “La hicimos con los chicos de un modo muy emocionados, que casi no pudimos llevar al aire porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero no quería hacer una noticia de eso. Ese nudo en la garganta salió al aire, y no me volví a cruzar con la canción en todos estos meses, que fueron bastante buenos”, describió.

“Hoy, acá, por las dudas, con Dos más Uno, ‘Me voy quedando’”. Y la banda comenzó a tocar la melodía y el periodista cantó las primeras estrofas, un momento más que emotivo para recordarlo.

La letra de Me voy quedando

Me voy quedando ciego

La luz titila en mis huesos,

Sólo la noche derrama

Su esperanza en el silencio,

Dorado, herido

Por lunas que pasan cantando.

Me voy quedando solo

Lejos del cielo y el tiempo,

Entre huellas desoladas

Sin mujeres y sin perros

Que huelen los rastros

Por donde transitan los sueños.

A veces no sé quien soy,

La lanza de mi silbido

Va alborotando recuerdos

Desenredando caminos,

Mientras mi risa

Cae en el abismo.

Me voy quedando huraño

Embalsamando destinos.

No me arrepiento de nada

El bien y el mal son olvidos,

Estuches del aire que guardan La pena y el grito.

Me voy quedando libre

Sin arribos ni regresos.

Está sobrando el alma

Para cantarle a los huesos,

Curiosos de rumbos

Que linden sabores eternos.

El conductor Gerardo Rozín murió el viernes 11 de marzo a los 51 años, a causa de un tumor cerebral. La audiencia fiel que lo siguió a lo largo de los años y de los proyectos, como si se tratara de un amigo al que siempre daba gusto volver a ver, lo conoció en la pantalla chica como conductor, presentador, periodista y panelista.

Y sin embargo, el verdadero orgullo de Gerardo Rozín fue ser productor. Y es lógico, si se tiene en cuenta la cantidad de personalidades que pasaron por Morfi… todos a la mesa y La peña de morfi,desde 2015 hasta ahora. También por La pregunta animal, por Gracias por venir, y hasta por sus diferentes ciclos en la radio.