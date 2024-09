El video que Bárbara Lanata publicó en medio del escándalo con Elba Marcovecchio

La hija mayor de Jorge Lanata compartió en la red una grabación que causó ternura en medio de la tormenta.

Bárbara Lanata publicó un video en medio del conflicto legal con Elba Marcovecchio por el cuidado de su padre, Jorge Lanata, y llamó la atención de todos.

La productora y fotógrafa, de 36 años, publicó un video que la muestra jugando con un gatito. Notablemente relajada en un ambiente calmo en medio de la tormenta, expresó: “Lo único que necesitaba este día era una amiga con gatitos bebés”.

Horas después, Bárbara compartió un posteo que le dedicó la productora Mavi Bourdieu, quien hace una fuerte defensa tanto de ella como de su hermana menor, Lola, de 20 años.

“Bárbara y Lola son mis amigas. Ellas quieren lo mejor para su papá, como lo quisieron siempre. Son sus hijas, lo aman y él a ellas. Ellas lo cuidaron siempre a Jorge y lo quieren cuidar ahora”, comienza el texto. “PPT y los que trabajamos con Jorge hace años, somos familia, lo siento así. Somos la familia de Bárbara, de Lola, de Andrea, de Kiwi (Sara Stewart Brown) y de Jorge”, afirmó.

“A Jorge lo queremos y lo cuidamos siempre entre todos. Sus hijas quieren cudiarlo a él. Las quiero, lo quiero, y lo extraño”, concluye el mensaje que publicó la productora.

¿Qué dice el audio de Elba Marcovecchio contra Bárbara y Lola Lanata?

Jorge Lanata se encuentra actualmente en la Clínica Santa Catalina luego de haber estado internado en el Hospital Italiano. Sin embargo, esa no es la única preocupación que hay alrededor del periodista, sino que desde que ingresó al hospital en el mes de junio, que comenzó una guerra entre la esposa Elba Marcovecchio y las hijas Bárbara y Lola Lanata.

Por esa razón, las jóvenes se presentaron frente a la Justicia con un documento donde acusan a la abogada de perjudicar la salud y el patrimonio del conductor, y piden que “se designe red de apoyo provisoria porque necesita una supervisión que realmente cuide” estos dos aspectos.

En medio del escándalo alrededor de la familia de Jorge Lanata, dieron a conocer audios de Elba Marcovecchio apuntando contra Bárbara y Lola, las hijas del periodista.

Al aire de TN compartieron un fragmento de la conversación entre la abogada y Facundo Casanova, el chofer y asistente personal de Lanata, y quien grabó la conversación difundida.

“Sara postea mientras está pasando esto un elefante que mata a sus crías, el elefante que se come a una boa… vos sabés que la boa soy yo. Jorge se levanta y las cagaría a trompadas por berretas, por conventillo. Yo no soy partícipe de ese conventillo, yo no salgo a hablar, ¿me entendés lo que te digo? Yo no salgo a hablar”, se la escucha decir a Elba en el audio.

“Voy a decir algo terrible, porque es la sangre de Jorge, pero sus hijas son malas, están demostrando que lo son. Todo este quilombo es por guita“, sentenció en otra parte.

“Se va a armar un quilombo de la p… madre en el cual va a haber dos bandos que van a ser ellas y voy a ser yo del otro lado. Porque es así, de la cual yo a mi gente la cuido toda. La neutralidad la entiendo”, expresa la letrada en otra grabación.

