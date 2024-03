El video provocador de La Joaqui anunciando el “feat de sus sueños”

En sus redes sociales, la cantante mostró su faceta más arriesgada y sorprendió a sus fans.

La Joaqui acaba de anunciar una fabulosa colaboración, tan esperada por ella como por sus fanáticos. La cantante se unió a Myke Towers y Ovy on the Drums para una arrasadora propuesta que verá la luz en los próximos días.

La artista ya colaboró con grandes figuras de la escena urbana como Tini Stoessel, Cazzu, El Noba, L-Gante, Pablo Lescano, Big One, Mau y Ricky y muchos más. Ahora dará un paso mayor con este lanzamiento que adelantó como “Cassette 01″.

“La canción y el ft de mis sueños, se hizo real, no me cabe tanta felicidad en el cuerpo”, expresó la artista de RKT en el día de hoy en su cuenta de Instagram y compartió un fragmento del videoclip, pero aún no se pudo escuchar ningún adelanto.

La Joaqui compartió un videoclip provocador. (Fuente: Instagram/lajoaqui)

El tema estará disponible el próximo 14 de marzo y por el momento no se conoce de qué género será. Lo que está claro es que la artista explotará su faceta actoral, ya que en este adelanto vemos a la cantante de nombre real Joaquinha Lerena De La Riva ingresando en una mansión de lujo y dispuesta a enfrentarse a una peligrosa misión delictiva.

“No te frena nadie reinona siempre lo supe”, “Te mereces el mundo entero, amiga”, “No puedo esperar a que salga este temón”, “Que lindo todo lo que está sucediendo y todo lo que se viene”, “Siempre siempre persiguiendo tus sueños”, fueron algunos de los comentarios que hicieron sus fans después de ver el avance.

La Joaqui y su última canción sobre el desamor

Para el pasado San Valentín, la cantante estrenó una canción titulada “Sin Valentín” junto a Roze y Dj Tao. Para esta canción apeló a una letra de desamor y le canta a un amor que la defraudó y se fue con otra persona.

Este videoclip aún continúa en el puesto 28 de tendencias de YouTube y una gran particularidad de este clip es que participa una de las hijas de la cantante.

“Y ahora yo estoy con otra, y yo duermo con otro. Nos vivimos extrañando, miramos viejas fotos”, expresan los cantantes en el estribillo. “Me cambiaste por algo más facilón”, suma La Joaqui en esta divertida cumbia con melodía optimista pero de letra nostálgica.