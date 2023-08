El video de Shakira con el que confirmaría que tiene nuevo novio

La cantante es una de las solteras codiciadas del momento.

Shakira es una de las solteras más codiciadas del momento. La artista colombiana está viviendo a pleno luego de pasar un año complicado tras su ruptura de Gerard Piqué y su posterior mudanza a Miami.

La artista ha estado haciendo de todo, desde participar del Fashion Week en París, hasta visitar su antigua Universidad en compañía de sus hijos, Milán y Sasha.

En medio de estos divertimentos, la cantante también fue vinculada sentimentalmente con Lewis Hamilton, un prestigioso corredor que sería su nuevo interés romántico. Sin embargo, esa relación aún no fue confirmada.

Shakira causó dudas sobre un nuevo romance

Con las especulaciones sobre su vida amorosa, recientemente, Shakira compartió en su cuenta de TikTok un video en donde se la puede escuchar cantando a capella su gran éxito musical, “Suerte”.

Se trata de uno de los hits más poderosos de la colombiana, que sacó cuando estaba en pareja con Antonio de la Rúa. En la parte de la letra que eligió Shakira, se puede escuchar: “Suerte que es tener labios sinceros, para besarte con más ganas. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que heredé las piernas firmes

para correr si me hace falta. Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas”.

Inmediatamente, las especulaciones sobre que estas estrofas eran cantadas para alguien especial en la vida de la artista comenzaron a regarse entre los fans, quienes aseguran que Shakira está a un paso de confirmar noviazgo.