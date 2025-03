El video de Mauro Icardi en el Chateau minutos antes del escándalo con Wanda Nara

Se viralizó un tape en el que el futbolista mantuvo dos conversaciones telefónicas mientras esperaba a sus hijas en el palier del edificio

El viernes por la noche, Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaron un tenso momento en el Chateau Libertador, luego de que el futbolista subió hasta el departamento de Wanda para retirar a sus dos hijas, que habían entrado para dejar a sus mascotas. Este episodio suma un nuevo capítulo con la difusión de un video inédito en el programa A la Tarde (América TV).

El video de Mauro Icardi minutos antes del escándalo

En el tape que mostraron en el ciclo de Karina Mazzocco se puede ver a Icardi en el pasillo del edificio, frente al ascensor, hablando por teléfono. Durante la segunda conversación, el futbolista mencionó que sus hijas “estaban secuestradas”, lo que lo habría obligado a subir al departamento de su exmujer para intentar retirarlas. Según wanda, este llamado habría sido con la actriz.

En la grabación, Icardi le cuenta a la persona que está del otro lado de la línea: “Estoy en el Chateau todavía. No tengo señal, acá no agarra bien. Vine a traer a los perros y ‘secuestraron a las nenas’, así que tuve que subir”. Mientras esto sucedía, él tenía otro teléfono en su mano con el que grababa todo, con el objetivo de tener pruebas de todo lo que ocurría a su alrededor.

La conversación continuó: “Querían que suba a buscarlas, cuando subí no me las quisieron dar, así que estoy esperando a Elba con la policía y las llevamos. No pasa nada, está Walter. Me dijo que compre. Fíjate qué compró, organizalo vos. Chau chau”.

En otro fragmento del video, durante la primera llamada, se lo escucha hablando con un tal Walter, a quien le da instrucciones para que tenga todo listo. “Ahora las saco y vamos para allá. Andá haciendo todo. Yo te aviso cuando salimos”, señala el delantero. Sin embargo, el desenlace fue distinto, ya que la policía le indicó que debía retirarse sin las menores y lo hizo en compañía de su abogada.

En la denuncia que presentó Wanda por este episodio aseguró que la persona que estaba al otro lado del llamado telefónico era la actual pareja del delantero del Galatasaray. “Mientras todos llorábamos, Icardi hablaba con su pareja que, según decía, las estaba esperando con un asado. Isabella decía que la China le había arruinado la familia, que no quería ir con ella, que era una maldición. Su padre minimizaba su angustia y sus manifestaciones diciéndole que se trataban de bolu… mías o similar”, detalló la conductora en el escrito que presentó ante la Justicia.

Por otro lado, Nara habló, por primera vez, a través de una serie de mensajes a Guido Záffora, y dio su versión de la historia. “Las nenas subieron en un ataque de llanto porque en el auto el papá les dijo que al colegio no vuelven más. Nos vamos a vivir a Turquía”, comenzó explicando la presentadora de Bake Off Famosos. Acto seguido, Záffora continuó leyendo el mensaje de Wanda: “Sumado a que les dijo esto, les dijo que iba a matar a los perros si iban a su casa”.

El escándalo no terminó ahí. La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) contó que en medio del caos recibió a sus hijas y enfrentó la situación. “Yo estaba operada en mi casa. Nunca supe que las nenas iban a venir a mi casa. ¿De qué emboscada hablan? Las perritas son de gran contención para ellas, pensé que lo mejor era que las perritas vayan con ellas para que se sientan contenidas”, reconstruyó sobre cómo se dio el reencuentro en el edificio donde vive junto a sus hijos.

Desde el momento en que sucedió esto, ambas partes dejaron de utilizar sus redes sociales y eligieron el silencio ante sus seguidores.

Por Lucía Consiglieri -Infobae