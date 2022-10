El video de la China Suárez y el Polaco: “Ya no quiero verte”

La actriz hizo una colaboración en el nuevo tema del cantante de cumbia. Baile, abrazos y un gesto muy particular

La incursión de la China Suárez en la música ya no es novedad, desde que lanzó “Lo que dicen de mí”,la actriz abrió la puerta a una nueva forma de manifestar su arte. Primero interpretó el tema junto el artista cordobés Santiago Celli, lanzando así su carrera como solista -y haciendo mención al conflicto que tuvo el año pasado con Wanda Nara y Mauro Icardi-. Luego sela pudo ver en un videoclip junto a su novio Rusherking, representando el tema que el trapero le dedicó y que grabó en colaboración con el líder de Dread Mar I, Mariano Castro: “Perfecta”.

Ahora volvió a protagonizar un video, pero esta vez de la mano de El Polaco y prestó su voz. Se trata del nuevo single del cantante, llamado “Ya no quiero verte”. La canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del Polaco en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera.

En el video se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.