El video de Jimmy Fallon y Nicole Kidman que explotó Internet

El momento en el que la actriz le confiesa al conductor que quiso conquistarlo y él la ignoró se convirtió en tendencia en la red. Mirá el video.



El público se renueva dice Mirtha Chiqui Legrand. Por eso el video de 2015 donde Nicole Kidman le confiesa a Jimmy Fallon en The Tonight Show, en vivo, que quiso conquistarlo y él la ignoró se convirtió en tendencia en la red a pesar de los años que pasaron de esa anécdota.

La actriz reveló en la entrevista que estuvo enamorada del popular humorista, presentador de televisión y actor estadounidense, y que organizó -con Rick, un amigo en común- un encuentro entre ambos, pero Jimmy Fallon no entendió los intentos de Nicole por salir con él. Comentando el incómodo momento de frente, el conductor bromeó: ‘Me alegro de que estés aquí, me alegro de que realmente hayas vuelto’. Sincerándose mientras estallaba en un ataque de risa, Nicole dijo: “¡Oh, Dios, no quería volver! Bueno, estoy en una nueva película, Lions, así que por eso estoy aquí”.