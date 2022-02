El video de Felipe Fort reafirmando sus duros dichos contra Gustavo Martínez tras su muerte

El hijo de Ricardo Fort se expresó con dolor y bronca en su red social, a pocas horas de que su tutor se quitara la vida. Mirá el video.

A pocas horas de la trágica muerte de Gustavo Martínez, Felipe Fort reaccionó con dureza en Instagram, expresando con dolor su crudo pensamiento por quien era su tutor legal, tras el fallecimiento de Ricardo Fort en noviembre de 2013.

“Sí, gente, yo subí las historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo. Es lo que opino de esta situación. 17 años tengo. Piensen eso, 17 años”, dijo Felipe, en un video que subió a Instagram Stories, luego de que la prensera Natalia Román dijera que le habían “robado” la red social al adolescente.

Mirando a cámara, el hijo de Ricardo Fort agregó: “Borré las historias porque hay gente que me piensa que me hackearon la cuenta, cuando no es así. Hay gente que opina lo contrario, cuando no tiene ni idea de mi vida, en los últimos 7 años. No tiene idea de lo que pasó. No opinen. Solo no opinen”.

Fuertes posteos de Felipe Fort tras el suicidio de Gustavo Martinez

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, escribió en la primera historia.

Luego, arremetió: “Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ‘cuidarnos’, faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”.

“Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó. Y sin saber cómo vivimos los últimos siete años”, concluyó Felipe Fort, a pocas horas de la muerte de Gustavo Martínez.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional.