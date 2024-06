El video de Duki haciendo echar a un fan de su show por pegarle a su pareja

El cantante de trap protagonizó un incómodo momento en vivo, con un hombre que agredió a una chica, y su tremenda reacción se hizo viral.

El miércoles por la noche,Duki protagonizó un hostil e incómodo momento en el show que brindó en Fabrique, un club ubicado en Milano, Italia.

¿Qué pasó? El cantante de trap argentino advirtió un acto de violencia de un fanático con una chica y no lo dejó pasar por alto.

Duki pausó el recital y le puso los puntos en vivo, enojadísimo. Y, como era de prever, su reacción se viralizó en las redes sociales.

Duki hizo echar a un fan de su show

“¿Qué te hace ser piola? ¿Y qué estaba pasando? ¿No estabas discutiendo con una chica atrás? ¿Por qué la empujaste y te haces el loco? ¿Te pensás que no lo voy a dar acá arriba? ¡Sácamelo! ¡Sácamelo!”, le dijo Duki al hombre en cuestión.

Sin disimular su enojo, el artista argentino continuó: “¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Sácamelo porque bajo y lo saco yo! ¿Por qué te haces el…?”.

“¡A mí no me gusta la violencia! ¡A mí no me gusta la violencia! ¡La gente que se hace la loca conmigo no va! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera!”, concluyó Duki, dejando en claro que no admite ningún acto de violencia en sus recitales.