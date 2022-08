El vice de Paraguay se niega a renunciar y desafía a Estados Unidos a presentar pruebas en su contra

Hugo Velazquez confirmó que no dejará el cargo si no se presentan pruebas en la Fiscalía. “Nadie es boludo para intentar sobornar a un oficial público de los Estados Unidos, dijo. El enojo se produjo también por la decisión de Abdo de designar otro pre-candidato presidencial.

El tembladeral generado por las acusaciones del Departamento de Estado al vicepresidente paraguayo no se detiene. Luego de calificarlo “significativamente corrupto”, el vice Hugo Velazquez decidió no renunciar al cargo. Esto abre una feroz interna dentro del Partido Colorado, dado que el presidente Mario Abdo Benítez, pidió su cabeza al instante de finalizar la conferencia de prensa del embajador, Marc Ostfield.

Velázquez decidió no dejar el cargo luego de averiguar que la Fiscalía le dijera que no existe ningún expediente abierto en su contra. En ese marco, el número dos de Paraguay dijo que pedirá explicaciones a la Embajada y los estrados judiciales en EEUU.

“Hablan de un intento de soborno, pero quién es el oficial al que se le intentó sobornar, y cuál es el expediente en el que yo tengo un interés financiero. De esas cosas es de las que tengo la certeza de que no existen ni acá ni en el mundo (una causa judicial). Yo temía que hayan montado una investigación”, señaló en declaraciones radiales.

Luego, en una conferencia de prensa en la sede de la vicepresidencia, fue consulado si Abdo Benítez podría hacer estado detrás del informe de EEUU y respondió que “eso es un chisme”. “Creo que lo que ocurrió, el motivo no sé, se agarró, se habló, se chismoseó y ese chisme se asumió como verdad y me declaran de esa manera”, amplió.

Velazquez planteó que “muchos sectores me han pedido atajar mi renuncia, vamos a ver de qué se trata la denuncia y, si aparece, di mi palabra de que voy a salir a defenderme como un ciudadano común”.

Fuentes del Partido Colorado consultas por LPO aseguran que el enojo de Velazquez está vinculado, no solo con la falta de sustento de la denuncia sino por la rápida decisión de sus ex aliados de designar a Arnoldo Wiens, ex ministro de Obras de Abdo, como precandidato presidencial.

“La noticia cayó de sorpresa en el Gobierno. Nadie lo esperaba. En el sector oficialista hay como un alivio por la salida de Velazquez, porque era una candidatura que no estaba prendiendo y ahora hay otra expectativa con la entrada de Wiens.En tanto en el cartismo están cebados contra Marito. A toda costa quieren su cabeza y tratarán de usar el acuerdo sobre la tarifa de Itaipú para llegar hasta un nuevo intento de juicio político. Podrían tener el apoyo de la oposición, los cartistas por revanchismo y la oposición para debilitar al Gobierno y al Partido Colorado en vísperas de elecciones”, agrega.

Siguiendo con su defensa, el vice sostuvo que “no tenía conocimiento de que no existía investigación en el Ministerio Público”. “Nadie es boludo para intentar sobornar a un oficial público de los Estados Unidos”, exclamó.

“Está todo muy movido. No se sabe que puede pasar, asi como estamos vamos a una profunda crisis institucional a meses de una elección”, dicen las fuentes consultadas. Asimismo, no se descartan que haya nuevas denuncias en los próximos días tanto a dirigentes políticos como a integrantes el Poder Judicial.