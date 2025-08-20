El verdadero “En El Barro”: la insólita historia de la presa influencer condenada por asesinato

Paola Galeano, detenida en una penal de Lomas de Zamora por ser parte clave de un crimen cometido en 2013, opina sobre la serie del momento tras verla en el televisor de su celda mientras recibe canjes por bailar para más de 300 mil seguidores. Su mensaje en medio del fenómeno

En El Barro, disponible en Netflix, es la serie del momento, la segunda más vista en habla hispana a nivel mundial. La historia de presas derivada de El Marginal, con sus luchas de poder, con una María Becerra en modo pérfido y hot y sus detenidas que filman porno suave tras las rejas, ocupa el centro de la conversación cultural.

María Paola Galeano es una presa de verdad. Vio la serie junto a sus compañeras de encierro en el televisor de su celda, con la reja pintada de rosa, un equipo de música, un caloventor y un empapelado simil piedra. “Me gustó, es como la realidad, pero un poco alterada”, asegura desde su celular: “Cuando la empezamos a ver, pensamos en cada uno de los pabellones que existen y cuáles son los que más se parecen a estas realidades”

La entrevista que Paola y yo mantenemos está fuera de la ley: el reglamento interno del Servicio Penitenciario Bonaerense, tras una decisión de la Corte Suprema durante la pandemia, permite a los detenidos de la provincia el uso de WhatsApp para comunicarse con familiares, defensores y para fines educativos. No pueden usar ninguna otra red social, sea Facebook, Tik Tok, Instagram, nada. Paola, desafiando sanciones de las autoridades penitenciarias, convirtió ese celular en un fenómeno y en una pequeña empresa.

Encerrada en el ala femenina de la Unidad N°40 de Lomas de Zamora, comenzó a bailar hits del momento en pequeños videos un año atrás, en su pabellón color rosa, en el patio de la cárcel, junto a sus compañeras de encierro, con filtros en la cara, peinados, calzas adherentes y uñas casi perfectas, mientras se hace la planchita del pelo. Creó un hashtag, que parece una fina ironía: #barrioprivado. Hoy, Paola tiene 177 mil seguidores en Tik Tok, 123 mil en Facebook. “52 mil personas se conectaron para verme en un live”, asevera. “Hola reina”, la piropean sus fans, en su gran mayoría hombres.

Desde ya que sus seguidores la googlearon para conocer un poco más su historia. La pregunta más frecuente al respecto en el buscador es: “¿Por qué está presa?“.

Simple: por asesinato.

Paola recuerda bien el nombre de su víctima, pero no habla mucho del expediente. “Mi participación fue necesaria para el hecho, dice el juez. Había tres personas más conmigo, que no fueron aprehendidos. A mí me agarraron un año después”, recuerda. A esos cómplices, Paola jamás los entregó.

Paola, tal vez, sabe que la familia del hombre al que ayudó a que lo maten podría estar mirando sus bailecitos. En su cabeza, encontró una justificación. También, encontró un negocio.

-¿Cuándo comenzaron los videos?

Después de estar tantos años acá adentro, sin posibilidad de poder disfrutar un poco de la vida en sociedad, encontré en las plataformas digitales mi salida, mi libertad a través de una pantalla. Es una comunidad grande y me ayudo a comprender la vida de otra manera

-¿Te ofrecen canjes de productos?

–Me dan canjes y me ofrecen trabajo, me hablan para publicidad, para casinos, más que nada.

-Podrías tener problemas con tu juzgado de ejecución penal, o con el Servicio Penitenciario.

-Es la forma en la que gano dinero legalmente, sin dañar a terceros, hace 11 años y 3 meses que estoy detenida, hice todo bien durante mi condena para poder irme con un beneficio y no me lo dieron por los cambios legales en 2017. Ya aprendí. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a andar robándole a la gente con las tarjetas como hace todo el mundo en los penales? Mi familia viene cada cuatro meses, trabajan todos, tengo que mantenerme sola.

El menú de Tik Tok de Galeano: 177 mil seguidores

La tendencia de los videos de presos bonaerenses cambió con la pandemia. Las escenas de motines bestiales en el pico del encierro del coronavirus dieron paso a monólogos confesionales con sabiduría del hampa, tutoriales de supervivenciay escenas casi idílicas como las que muestra Paola: coreografías y festejos del Día del Niño en penales perfectamente limpios donde no se ven el hacinamiento de la sobrepoblación, las ollas de guiso y la violencia. En Instagram, la cuenta Vida de Presos tiene 223 mil seguidores, con escenas similares a las de Paola y otras más tenebrosas, enfrentamientos con facas y mantas en el antebrazo, detenidos que se combaten como toreros.

Ante el fenómeno, Paola tiene un mensaje, uno al menos honesto.

“Yo apunto siempre a la reinserción. Si la cárcel se usara no para castigar y sí para reinsertar positivamente, sería muchísimo mejor, que no sean criaderos de parásitos. A nosotros nos están dejando acá, nos están pagando la luz, el agua, el gas, nos están dando de comer, nos están dando salud. Salimos a una sociedad siendo unos parásitos. Entonces, después, ¿qué nos pasa? Volvemos de vuelta acá adentro. Lo mejor sería que el sistema carcelario cambie y que dé oportunidades de trabajo y de educación, para crear hábitos positivos, no solo reprimir“, asevera en su último audio.

En un año, el Tik Tok de Galeano se terminará, al menos tras las rejas. Su condena se dará por cumplida. Espera que este reportaje no la perjudique.

Una hora después de la publicación de esta nota, personal penitenciario llegaba a la celda de Galeano para quitarle el teléfono.

Por Federico Fahsbender- Infobae