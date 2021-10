El uso de barbijo deja de ser obligatorio al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires

Tampoco se usará en los recreos escolares. Sí, en cambio, en espacios cerrados, según anunció Rodríguez Larreta. CABA llegó al 70% de su población vacunada con dos dosis

ya no será obligatorio el uso del tapaboca al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires en los lugares donde no haya concentración de personas. La nueva medida se definió tras alcanzar el 70% de la población con el esquema completo de vacunación.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció desde el vacunatorio de River: “Hoy vamos a llegar al 70% de la población vacunada con las dos dosis. El promedio de casos cuando anunciamos las últimas medidas sanitarias estaba en 220 y ahora está en 142 diarios, la ocupación de terapia intensiva es del 3,2% de camas ocupadas por COVID-19, es el mínimo histórico”. A mediados de septiembre el número ascendía a 9,5%.

“Siempre tomamos decisiones en base a la evidencia, por eso pido usar el tapabocas en los espacios cerrados o cuando hay aglomeración de gente”, señaló Larreta.

En tanto, el uso del tapaboca continuará siendo obligatorio en espacios cerrados, donde aumenta el riesgo de la transmisión viral, o en espacios abiertos con concentración de personas donde no se encuentre garantizada la distancia social y en eventos masivos. Se recomienda mantener las medidas de cuidado como el uso del alcohol en gel, la distancia entre personas, la ventilación de los espacios cerrados y los testeos siempre que sea necesario.

De esta manera, se flexibiliza una medida de prevención que fue establecida el 4 de mayo del 2020 y se avanza en la transición hacia la nueva normalidad.

También dejará de ser un requisito la toma de temperatura antes de ingresar a espacios cerrados como escuelas o locales comerciales. Por otro lado, los chicos de todas las edades de establecimientos escolares públicos y privados van a poder realizar actividades en espacios abiertos, como los patios, sin utilizar tapaboca.

Respecto al transporte público, desde hoy ya no habrá capacidades máximas establecidas en trenes, subtes y colectivos. Al tratarse de espacios cerrados, continuará siendo obligatorio el uso de tapaboca y se recomienda, siempre que sea posible, mantener las ventanillas bajas para optimizar la ventilación.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó que una vez alcanzado el 70% de la población con esquema completo, la circulación viral baja significativamente, lo que permite flexibilizar las políticas sanitarias.

Las nuevas medidas

Uso del tapaboca en lugares cerrados y abiertos:

– Fin de la obligatoriedad del uso de tapaboca en espacios abiertos desde mañana, 20 de octubre

– Continúa el uso obligatorio del tapaboca en lugares cerrados, transporte público y abiertos donde haya concentraciones de personas

– Ya no será obligatoria la toma de temperatura antes de ingresar a espacios cerrados como escuelas o locales comerciales

Protocolos sanitarios en escuelas

– Actividades al aire libre sin uso del tapaboca en las escuelas para todos los alumnos

– Continuará el uso obligatorio del tapaboca en las aulas para los estudiantes de todos los niveles

Transporte público

– Se elimina la capacidad máxima de pasajeros establecida para trenes, subtes y colectivos

– El uso de tapaboca continuará siendo obligatorioLa Ciudad de Buenos Aires vacunó con una dosis a 2.410.632 personas, y con dos dosis a 2.125.074 personas

En cuento a la posibilidad de aplicar dosis de refuerzo, Quirós señaló: “Las prioridades siempre están orientadas a proteger a quienes tienen más riesgo por eso empezamos por el personal de salud y aquellos que tenían condiciones de riesgo, hoy el 79 % de los porteños ya tienen la primer dosis y el 70% porteños ya tienen las dos dosis”. El funcionario explicó que por ahora se están vacunando a los jóvenes de 14 años y falta el resto del los jóvenes y los menores de 3 a 11 años sin comorbilidades, recién cuando eso suceda se podrá analizar la necesidad de las dosis de refuerzo.

“Si podemos debartilo antes de fin de año, y el Gobierno Nacional tiene las vacunas, pero que seguramente será en los primeros meses del año que viene”, afirmó Quirós.

Barbijos al aire libre, qué dicen los expertos

“No es lo mismo no usarlo al aire libre en una calle en la que hay poca circulación de personas que en una muy concurrida, o en sitios con aglomeración de gente. En un barrio tranquilo, donde se cruza persona cada tanto, no es un problema. Pero es recomendable seguir utilizándolo cuando hay aglomeración de gente”, dijo a Infobae Lautaro de Vedia, médico infectólogo del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

Por su parte, Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez indicó a Infobae: “Nuestra sociedad se ha adaptado bien al uso del barbijo. Se cumplió bastante bien esta indicación. No es todo al aire libre debe ser sin barbijo. Cuando uno está con una multitud debe usarlo”.