El tremendo descargo de Fernando Burlando tras las declaraciones que hizo Aníbal Lotocki desde la cárcel

El abogado de Silvina Luna dejó un contundente mensaje en redes sociales después de que haya salido a la luz una reciente entrevista con el médico.

Aníbal Lotocki rompió el silencio el jueves pasado y habló en Socios del espectáculo (eltrece) por primera vez desde su encarcelamiento. En la entrevista, el médico consideró que la condena fue injusta y volvió a negar su culpabilidad tras las numerosas denuncias de mala praxis que recibió ante la Justicia, entre ellas, la de Silvina Luna.

“No son víctimas, son denunciantes. Yo siempre lo dije, yo usé un producto aprobado por la ANMAT. La verdad es que no veo que haya hecho nada grave. Me condenaron por un efecto colateral que supuestamente produce el producto”, expresó el médico sobre las pacientes que salieron a hablar después de enfrentar distintas complicaciones de salud a partir de tratarse con él.

Aníbal Lotocki fue detenido en octubre tras la muerte de Silvina Luna. (Foto: PFA)

Frente a las declaraciones del detenido, Fernando Burlandose pronunció al respecto y emitió un duro descargo en su contra, exigiendo Justicia por su clienta, Silvina Luna. “Los dichos de Lotocki espantan, horrorizan. Son la comprobación, por si hiciera falta, de su desequilibrio emocional, moral y profesional. Nos está diciendo que sus víctimas no son víctimas, que son apenas denunciantes y que todo el dolor, el sufrimiento y la agonía que padecieron no han sido reales, no cuentan, no hacen la cuestión”, comenzó.

“Con su alegoría de la cortadora de césped nos está insultando y lo que es peor e indignante es que está insultando a las víctimas y a sus familias”, continuó, haciendo referencia a una controversial comparación que hizo Aníbal Lotocki durante la entrevista. “Yo estoy acá por una prisión preventiva, yo no fui juzgado… es como que sospecho que vos me robaste la podadora de césped porque te vi la cara de pícaro, te hago una denuncia y hasta que dirimamos esta cuestión te meto preso”, había sostenido.

Por otro lado, Burlando habló de la actitud del médico y admitió que tenía la esperanza de que la cárcel lo pudiera cambiar como persona. “Yo pensé que en este tiempo de encarcelamiento, Lotocki había podido reflexionar y acercarse a una forma de autocrítica que alguna vez le abra las puertas del arrepentimiento. Pero compruebo con horror que no, que ha sido al revés, que el encierro ha potenciado su perversidad, su soberbia, su desprecio por la vida y sentido de la impunidad”, expresó.

En cuanto a la reciente justificación que dio Lotocki por la mala praxis en sus pacientes, el abogado fue contundente: “Ahora la culpa la tiene, según su nueva fantasía, el fabricante del veneno que suministró a sus víctimas. Salvando las distancias, es Jack el Destripador haciendo responsable al fabricante de la navaja que usaba. ¿¡Tengo que repetir los motivos de su detención!?”. Para acompañar el mensaje, Burlando compartió una foto de Silvina Luna y la recordó nuevamente a más de cuatro meses de su muerte.