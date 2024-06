El trauma de la Educación: La reforma educativa en la Provincia de Buenos Aires

“La elección de un sistema de educación es más importante para un pueblo que su gobierno.” Gustave Le Bon.

¿Eliminar la repitencia es el camino correcto? ¿Es una medida populista? A veces cuando dicen que no la ven es real.

Lo que es cierto que por mérito propio y argentino logramos destruir y trivializar la educación la hicimos industria nacional. Argentina convirtió desde 1989 con Menm en analfabetos a un país que era vanguardia en temas educativos y nosotros lo logramos. A los políticos le cuesta desarrollar propuestas que vayan más a fondo que cambiar los sistemas de evaluación, los políticos NO saben de educación, siempre llaman a alguien, pero a los docentes de aula, no los consultan. Es válido recordar que esta reforma salió por unanimidad de Consejo Provincial de educación, todos los representantes políticos formaron para que salga.

A la luz de la Reforma educativa que se viene en la Provincia de Buenos Aires ámbito de mi trabajo docente pienso en voz alta y escribo estas ideas para pensar:

La discusión no es solo la repitencia, si es así estamos rengos; la discusión es la educación que tenemos, la escuela que no da respuesta a ninguna necesidad del siglo XXI, ¿la discusión es el voto joven?. el debate sólo en la repitencia es reduccionista.

¿Nunca se van a dar cuenta de que ninguna reforma educativa, por buena que sea, va a funcionar si no convencen antes a los docentes? Los facilismos no conducen a nada, o sí a un menor nivel académico.

El mundo salió de la repitencia hace tiempo”, aseguró el director de Cultura y Educación Alberto Sileoni y consideró que la medida propuesta “no es un piletazo”, sino una “reforma profunda” que tiene como objetivo que los adolescentes “estén en la escuela” Es un problema de la incapacidad que generan los propios sistemas educativos. Si el problema del fracaso escolar siempre ha existido eso quiere decir que a unos cuantos les conviene que esto sea un problema permanente.

Hay mucho desconocimiento de la escuela por dentro y las problemáticas actuales. El fracaso escolar es una tragedia en nuestras sociedades por eso nunca tienen que estar al margen preguntas como estas: ¿Qué educación queremos que debe ser determinante en toda la sociedad? Otra premisa que me surge es que el trabajo docente no es fácil, el problema es que lo pagan como fácil y esa también es una de las causas de los fracasos, pero…eso es para otra nota.

Ante de seguir es necesario dar un concepto de fracaso escolar, este es entendido como la dificultad para asimilar e interiorizar los contenidos académicos establecidos por el sistema educativo en función de la edad y desarrollo del niño.

Sexto año de la escuela secundaria y me pregunto: ¿Cómo habiendo aprobado todo durante años no sea capaz de realizar ni la simple tarea de leer y comprender? ¿Cómo manejarán el caso de un alumno que se lleva la misma materia dos años seguidos? ¿También va a recaer en los docentes adecuar a los que desaprobaron con los que aprobaron el año anterior?

Hoy hay un marcado menospreciando por el saber y trivializando el conocimiento, no se valora el mérito. La nueva pedagogía condena a nuestros alumnos a una confortable ignorancia. La mejora en la enseñanza es simplemente posible pero no vendrá de la política, ellos están muy ocupados en “mejorar” sus niveles de egoismo, junto con sus asesores, la mejorar debe venir de una sociedad que este despierta, del compromiso entre padres y docentes pero… los alumnos no van en la semana, tenemos que decirles “por favor vení a la escuela”. El ausentismo escolar es una problemática, La escolaridad irregular afecta seriamente el aprendizaje de los estudiantes. La familia, la escuela y las instituciones de la comunidad deben tener la clara convicción respecto de qué importancia tiene cada momento dentro de la escuela. El ausentismo crónico significa faltar demasiado a la escuela, por cualquier motivo, con o sin excusa. En PBA no se respeta el límite de asistencia, se hace la vista muy, muy gorda en post de la inclusión mal entendida, porque no genera responsabilidad. Tengo 7 alumnos que por faltas programas tienen a esta altura del año 24-38 faltas. Los padres deben proteger el tiempo escolar, la escuela no es un menú a la carta que cada uno elige que día y en qué materia ir. Además los docentes responsables si trabajan toda la semana ¿quiénes irán a cubrir los cargos? lamentablemente ya sabemos.

¿A quién le importa la educación? Finlandia fue en los 1970s uno de los países más pobres y menos educados de Europa. Finlandia nos enseña justamente cómo puede avanzarse en 4 décadas si se pone la educación en el centro. La calidad de la educación en Argentina está en caída libre, algunos funcionarios dedicados a la educación en Argentina la sobreideologizan. La mayoría de las Direcciones de Escuelas son aparatos burocráticos por lo tanto máquinas de impedir. Vemos una fuerte asociación entre inequidad e ineficiencia.

Hablar de calidad, excelencia y aprendizaje escolar se ha convertido en un espacio común en el que se repiten conceptos sin cuestionar los procesos. La calidad no es un concepto estático, es una característica de las cosas que indica perfeccionamiento, mejora, logro de metas. Ninguna acción humana y, por lo tanto, ningún sistema educativo puede ser perfectos. El otro día escuche la “solución mágica” que propone el Presidente para mejorar la educación con Inteligencia Artificial, la educación es humanidad e inversión.

Nuestra sociedad está produciendo una educación profundamente desigual. Las causas de esta situación son históricas y actuales. No te pueden acusar de que la educación de tu provincia es mala si todos terminan la escuela, pero para hacer una mejor secundaria ¿solo se sale con un nuevo régimen académico?

Por Daniela LeivaSeisdedos-revista.elarcondeclio.com.ar