El tapado de María Julia Alsogaray: ¿es de Susana, de Graciela Borges o de Graciela Alfano?

Osvaldo Dubini, autor del retrato tomado hace 35 años en Las Leñas para revista Noticias, contó a LA NACION los detalles de la sesión y quién era la dueña del famoso abrigo

“Reina pero no gobierna. María Julia y su ‘romance’ con el Presidente”, rezaba la tapa de revista Noticias de la semana del 22 de julio de 1990, en la que se la ve a la por entonces interventora de Entel, posando sonriente con un tapado de piel dejando al descubierto sus hombros y dando la sensación que debajo de él no llevaba ninguna otra prenda de vestir.

Aquella portada fue el puntapié para el cambio de imagen de la funcionaria y a 35 años de esta publicación, sigue generando polémica. Esta vez, luego de que Mónica Antonópulos y Juan Minujín replicaran la escena en la serie Menem, el conflicto llegó porque tanto Susana Giménez como Graciela Alfano se adjudican ser las propietarias del tapado que lucía la Alsogaray. En diálogo con LA NACION, Osvaldo Dubini, autor de la famosa fotografía, dio detalles de cómo fue la sesión y develó el misterio.

“Fue en Las Leñas, tenía que cubrir fotográficamente un reportaje a María Julia, no la conocía a ella y cuando llego me encuentro con que tenía muy poco tiempo porque tenía que mandar el material que estaban esperando en Buenos Aires, ni media hora tenía para hacerlo”, recuerda Dubini, quien en ese momento hizo algunas fotos que “no le cerraron”, pero las envió. No había quedado conforme con su labor porque no había podido “expresarse fotográficamente”. Pero como siempre hay revancha, al día siguiente por la mañana -no sería mucho más de las 9, asegura- le propuso hacer unas nuevas tomas: “Quería una producción distinta”.

La consigna fue clara: “Vamos a hacer un juego fotográfico, posás como si fueras Susana (Giménez) o Graciela (Borges) y te fotografío, Pensá en cómo harían ellas que son actrices”. El nombre de las artistas citadas no fue azaroso, ya que ellas estaban también en el hotel disfrutando de unos días de descanso, en plena temporada invernal. Aunque no era su metier, a la funcionaria le pareció atractiva la idea de posar bajo la lente del fotógrafo de Noticias. Solo había una objeción: Alsogaray no tenía ropa como para una producción, por lo que pidió prestado un tapado, mejor dicho “El tapado”, hoy famoso por la pelea entre Susana y Alfano.

Fue entonces que la funcionaria, para no rechazar la propuesta de Dubini, pidió un abrigo prestado. “Trajo puesto el tapado de Graciela Borges”, asegura el fotógrafo y recuerda cómo comenzó el trabajo: “Fuimos a un salón, en donde no había nadie, con buena luz con un rebote de nieve. Estaba su peinador y le pedí que le hiciera algo juvenil y cumplió porque llevaba el pelo de una forma muy distinta a cómo lo usaba ella habitualmente”.

Una cosa fue llevando a la otra. “Se pone en el sillón, le pido que se cruce de piernas. ‘Ahora tenés que descubrirte los hombros’, le digo y lo hace, pero veo que debajo tenía una camisa. Le pido que la desabroche porque había que tener los hombros al descubierto, lo hace y se seguía viendo hasta que se dio cuenta de que no la podía correr, se desabrochó y la mandó a los costados del cuerpo y tuvo los hombros al descubierto”.

En medio de la sesión y cuando ya estaba llegando a la imagen que quería lograr, Susana y Graciela Borges, a quien él ya conocía de haber fotografiado par revista Siete Días, irrumpieron en el salón. “No quería que me cambiaran la cosa y se me dio por decirle a Susana que mirara a través de la lente qué bien estaba María Julia. Fue así que hago las fotos que pensamos con los hombros al descubierto, donde da la sensación de que no tuviera nada, era lo que queríamos lograr”.

Volviendo al tema del tapado que llevaba puesto quien en ese momento se convirtió en su modelo, reiteró que era de Graciela Borges y aclaró que en el interior de la revista, junto a la entrevista realizada por Alejandra Albanesi, estaban algunas de las imágenes tomadas el día anterior, en donde Alsogaray llevaba otro tapado de piel, un poco más corto. ¿Podría ser ese el que Alfano dijo tener en la peletería y que le pidieron prestado? “Ya lo tenía ella (María Julia), sería su abrigo, recordemos que estábamos en invierno, pero Graciela [por Alfano] no estaba en ese momento”, dice Dubini.

A su vez, también desmiente que la funcionaria hubiera tomado alguna copita de más para animarse a hacer las fotos. “Era la hora del desayuno y estaba con sus hijos, así que no”, dice de manera contundente y sostiene que fue idea suya hacer esas fotos. “Se sintió cómoda y a partir de ahí cambió la manera de vestirse”, agrega.

Según el fotógrafo, la protagonista de la tapa que salió al domingo siguiente quedó contenta con la imagen y cuenta una anécdota que lo prueba: “Me lo dijo en Buenos Aires la semana siguiente, cuando fui a cubrir un evento en el Plaza Hotel, en donde estaban los directivos de Entel y era ella la invitada principal. Me saluda y me presenta ante todos como ‘el hombre que me sacó las fotos’. Antes de que se fuera, le pregunto cuándo quiere hacer la siguiente producción, ‘cuando quieras Dubi’, me responde”.

Para cerrar, volvió al tema de Susana y a Alfano: “Yo las conozco a las dos, ambas salieron en Siete Díaz, les hice sus primeras tapas. Me sorprende que después de tantos años de profesión tengan este pica pica, me parece raro y medio absurdo discutir por ver de quién era el tapado”.

Por Nieves Otero -La Nación