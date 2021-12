“El tapado” de Comodoro Py: los secretos de uno de los hombres más poderosos y desconocidos

Cómo llegó Mariano Llorens, que se apresta a resolver entre otras causas el espionaje ilegal en la gestión de Macri o la denuncia de la mesa judicial. Habla con todos, excepto uno.

El nuevo presidente de la Cámara Federal porteña está lejísimos de Comodoro Py. Aunque su despacho se ubique tras las cortinas pesadas del segundo piso del mítico edificio.

Mariano Llorens no es criado ni creído en los valores de esa estructura imponente que concentra más poder por metro cuadrado que cualquier otra dependencia del Estado.

¿Cómo llega a presidir uno de los tribunales más importantes de la Justicia que se apresta a resolver entre otras causas el espionaje ilegal en la gestión de Macri o la denuncia de la mesa judicial orquestada durante el mandato de Mauricio para perseguir opositores?

Algunos podrían decir que llega de la mano de los mismos sobre los que hoy tiene que resolver. Y eso desconcierta. Convencidos que Llorens sería un títere fácil de manejar, no contaron que justamente la falta de experiencia en los cabildeos tribunalicios escondía una independencia desconocida en el ramo.

Ese sabor amargo les quedó entre otros a Gustavo Arribas, ex jefe de la Afi, el ex ministro de Justicia Germán Garavano y el influyente abogado Alejandro Pérez Chada.

El nuevo referente institucional de la justicia federal le dijo que no a Macri cuando su gobierno presionó para convalidar los traslados (flojos de papeles) de los jueces Bruglia y Bertuzzi. En una misma resolución, y por el mismo precio, ganó la antipatía y desconfianza de un gobierno entero y de sus dos colegas con quienes tiene que convivir diariamente desde hace varios años.

Llorens no transita el corredor del poder. Su lugar es San Isidro, sus bodegones como la “Asociación cosmopolita de Martínez” o el clásico “El Ribereño”. Zona norte es su casa y el juzgado federal de San Isidro su escuela. Entre fines de los ’80 y principios de los ’90, Alberto Piotti tenía el reinado indiscutido. Su juzgado federal era el único en San Isidro. Sus dominios se extendían desde Panamericana a zona norte y del Río a Sarmiento. Ahí se formó.

Quienes conocen al mítico operador coinciden en que, si aprendió algo de él, las rencillas de Py no deberían suponerle ninguna complicación. Llorens lo respeta. No lo reconoce como su padrino ni su terminal. Ni a él ni a nadie. Otra curiosidad para el único miembro de la Cámara Federal que llegó por concurso y el único del edificio que paga el impuesto a las ganancias.

CRISIS DE FAMILIA

Debutó en el fuero federal con un problema que lo puso en el centro de la escena de la que suele escaparle: su primo hermano, hombre clave en el ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo caía detenido por orden del juez Claudio Bonadío en el marco de la causa cuadernos. Rafael Llorens además era su amigo. Habían estado juntos en esas reuniones familiares multitudinarias una semana antes. “Va a pasar algo muy malo”, le dijo su primo al juez. No sabía de qué se trataba hasta que lo vio a Rafael esposado en la tapa de los diarios.

El mundo familiar se partió en dos. “El que siente no piensa”, les comentó a sus íntimos ante las presiones para alivianar la situación de Rafael. No alcanzaban las explicaciones jurídicas ni técnicas ni siquiera morales. “Estas ahí y tienes que hacer algo”. Se multiplicaron los chats familiares y los enfrentamientos. Los ocho meses de prisión que su primo pasó en el pabellón de los presos por corrupción de Ezeiza no sugieren en principio ningún tipo de gestión del camarista en favor de su familiar.

Militó en su juventud en Franja Morada de Derecho con el siempre omnipresente Darío Richarte, y fue alumno de una mujer que lo deslumbró y lo convocó para una vacante efectiva en los tribunales orales, Patricia Llerena. Para él, una experiencia fundacional al tomar contacto con los rostros de las víctimas.

HABLA CON TODOS MENOS UNO

Un tapado llegó a presidente de la Cámara Federal. No estaba en las previsiones de nadie. Con amigos, sin padrinos ni fierros, ocupa la representación política del tribunal penal clave. El hombre de San Isidro es una incógnita. Escucha a todos.

Puede almorzar con el Gerónimo Ustarroz en su despacho del Consejo de la Magistratura, mantener dialogo constante con el poderoso Juan Martin Mena, y seguir encontrándose con compañeros de militancia universitaria, amigos del Colegio San Juan el precursor y prácticamente toda la oposición vinculada a la política judicial. Un equilibrio muy propio de él.

¿Habla con todos? Casi con todos, si. Salvo con Alberto Fernández con quien, sin alguna razón que lo explique más allá de la falta de oportunidad, no tiene diálogo. El cargo de vicepresidente de la asociación de Magistrados le da la llave para muchas cerraduras. Dejó de jugar el torneo amateur en los Abrojos, dominio de Macri, cuando su pliego fue enviado al senado. Ahora juega de arquero con su equipo Liverpool más lejos.

Esos gestos simbólicos hacen que muchos de sus colegas vivan midiéndolo desde el día en que llegó. Ahora que su sola firma puede dirimir un conflicto de competencia entre dos jueces (decidir a donde tramita un expediente) el Llorens que suele aburrirse rápido y creer que las cosas sólo se dan cuando se alinean los astros, sabe que las luces lo enfocan como nunca. Por eso saltó su nombre en las visitas a Olivos cuando fue a plantear el tema de ganancias y volvió con un seco “La decisión esta saldada” por parte de Mauricio Macri.

Sin relación alguna con Alberto Fernández, todo lo que hizo, lo que dijo, lo que escribió y lo que prometió ser está por verse. Y si hay algo que incomoda a la política y a los judiciales, es la incertidumbre.