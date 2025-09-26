El subsecretario de Políticas Universitarias huyó de una reunión con estudiantes de la UBA y el video se volvió viral

Una estudiante le recriminó al funcionario de Javier Milei: “No hay presupuesto, los docentes no tienen salarios y vos no podés dar una respuesta en un espacio de debate”.



Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, debió dejar apresuradamente un encuentro con estudiantes de la UBA, cuando una de las jóvenes participantes le preguntó por el desfinanciamiento implementado por el Gobierno de Javier Milei en el sector educativo. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en X.

“Queremos saber qué vas a hacer con la ley de Financiamiento Universitario, ¿qué vas a hacer con las becas Progresar? Nos estamos quedando afuera… ¿Querés debatir la universidad en un espacio abierto?”, preguntó la mujer en la reunión celebrada este jueves 25 de septiembre.

Ante el cuestionamiento, el funcionario decidió levantarse e irse, acompañado por sus colaboradores, mientras la estudiante trataba de obtener una respuesta. En las escaleras, la chica insistió: “¿Van a hacer de nuevo un acto inconstitucional y no van a escuchar lo que pide la sociedad? No hay Presupuesto, los docentes no tienen salarios y vos no podés dar una respuesta en un espacio de debate”.

Posteriormente, la cuenta @ArrepentidosLLA de X (antes Twitter) se burló del funcionario: “Jaja, el ‘Galleguito’ Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, se hace el canchero en Twitter y se tuvo que ir corriendo de su propia charla porque los estudiantes de la UBA le empezaron a preguntar por el desfinanciamiento”.

Las auditorías en la UBA estarán listas en noviembre

Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), anunció el pasado martes que en noviembre estarán listos los informes de las auditorías hechas en las facultades de Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología de la UBA, en medio de la pelea entre el oficialismo y esa casa de altos estudios tras la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de Financiamiento Universitario.

Ante la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuenta, el funcionario declaró: “Nos hemos puesto como objetivo terminarlas en plazo. Puedo informar que han sido concluidas. Los informes finales estarán disponibles en la primera quincena de noviembre”.

El titular de la AGN aprovechó para enviarle una advertencia al Gobierno: “Auditar las universidades nacionales es una competencia directa e indelegable de la AGN, como así lo dispone el artículo 59 bis de la ley de Educación Superior. Nada tiene que hacer el Poder Ejecutivo respecto de esta cuestión de auditoría, más bien limitarse a su financiamiento tal y como manda el artículo 2 de la misma ley”.