El spot que ilusiona a los hinchas de Boca por la posible ampliación de la Bombonera

En el Xeneize mostraron las obras que comenzaron en el estadio en 2024 y muchos fanáticos mantienen la esperanza de agrandar la cancha

“Empezamos la nueva entrada de micros. Empezamos la pavimentación del playón. Empezamos a convertir el palco presidencial en uno de vitalicios. Empezamos a pintar la platea preferencial. Empezamos la renovación total de todo el césped. Empezamos a renovar los baños del sector de plateas. Empezamos la construcción de un nuevo polideportivo. Si empezamos todo esto en un mes, imaginate todo lo que vamos a hacer en cuatro años”.

El spot acompañado con las imágenes de las obras que la directiva de Boca Juniors inició este año en la Bombonera generaron furor entre los fanáticos xeneizes. Luego de la transformación que el mítico estadio sufrió en la gestión anterior a cargo de Jorge Amor Ameal, ahora es Juan Román Riquelme el que apuesta fuerte para renovar, reacondicionar y modernizar al “patio de su casa”. El gran anhelo de todos los Bosteros es que en el mediano y largo plazo se amplíe la capacidad para que otros miles de socios puedan asistir a los partidos.

Hay que mencionar que además de las refacciones en la zona de ingresos, una modificación sustancial en el Alberto J. Armando es que ya no existirá más el palco presidencial donde habitualmente se ubicaba Ameal, hoy vicepresidente primero. Ese sector será destinado a los vitalicios que, de forma rotativa, contarán con la posibilidad de observar los encuentros en una zona privilegiada. Según pudo saber Infobae, esta decisión generó rispideces internas, puesto que a pocas horas del debut en 2024 como local en La Boca (sábado a las 19:15 ante Defensa y Justicia) son varios los directivos y miembros de la CD saliente que no saben en qué butaca se sentarán.

La platea preferencial tendrá los colores azul y amarillo en su totalidad (inclusive las publicidades) y desde las entrañas de la Bombonera aseguraron que de cara al estreno en casa frente al Halcón de Florencio Varela mañana (recordando que Boca se presentó en condición de local ante Sarmiento de Junín en cancha de San Lorenzo) el campo de juego estará entre “7 y 8 puntos”. En tanto, respecto al nuevo polideportivo, la institución vació un viejo galpón ubicado sobre la calle Brandsen que contenía objetos en desuso como las luces viejas del estadio, las antiguas butacas celestes y chatarra, para abrir paso a la inauguración de un espacio de 1.672 m2 que contará con gimnasio, canchas techadas, SUM, cafetería y vestuarios. Quedaría abierto entre agosto y septiembre de este año.

El palco presidencial fue desmantelado y será destinado a los socios vitalicios

En reunión de Comisión Directiva, Riquelme anunció que parte del dinero recaudado en su partido despedida será para levantar un gimnasio para los juveniles en el Predio. Además, la idea es montar un hotel para que los futbolistas de Primera e inferiores puedan hospedarse allí mismo. “Queremos que La Bombonera esté más linda, como hacemos acá en el predio, que es un lujo. Soñamos con que si tenemos la suerte de seguir en el club, hacer el hotel y sigamos creciendo. Si seguimos en el club, el hotel lo vamos a hacer. Es lo único que nos falta para poder decir que estamos a la altura de los mejores clubes del mundo”, fue la promesa del presidente.

Con la derrota de la oposición en las elecciones, quedó descartada la chance de construir una nueva Bombonera en Casa Amarilla. Aunque Román no brindó precisiones respecto al desarrollo del proyecto 360, uno de los caballitos de batalla de Jorge Amor Ameal en la campaña de 2019, el ídolo sí aseguró que buscará sentarse con los vecinos frentistas para invitarlos a la cancha de Boca a ver algún partido y conocer sus necesidades para definir la compra de sus propiedades. “A la gente no hay que prometerle cosas que no se pueden hacer”, advirtió indirectamente sobre los proyectos de ampliación de estadio.

Hoy, siendo presidente y con la última palabra para aprobar cada decisión sobre el futuro del club, las chances de que se lleve a cabo el proyecto Bombonera 360 que promovió Ameal parecen haber quedado un tanto relegadas. El otro Master Plan que está sobre la mesa es el Esolveno Plus, aunque los principales problemas de esta gestión siguen siendo la autorización por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la compra de las propiedades aledañas a la cancha.