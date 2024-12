El sorteo del Mundial de Clubes 2025: Boca enfrentará al Bayern Múnich y River, al Inter de Lautaro Martínez

El Xeneize conformará el Grupo C junto a los bávaros, Auckland City y Benfica, mientras que el Millonario chocará en el Grupo E ante el Neroazzurro, Urawa Red Diamonds y Rayados de Monterrey. Por otro lado, el Inter Miami de Lionel Messi compartirá zona con Palmeiras, Porto y Al Ahly

¡Así quedaron las zonas del Mundial de Clubes!

Grupo A: Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly FC (Egipto) e Inter Miami CF (Estados Unidos).

Grupo B: París Saint-Germain (Francia), Atlético de Madrid (España), Botafogo (Brasil) y Seattle Sounders (Estados Unidos).

Grupo C: Bayern Múnich (Alemania), Auckland City FC (Nueva Zelanda), Boca Juniors (Argentina) y Benfica (Portugal).

Grupo D: Flamengo (Brasil), Espérance (Túnez), Chelsea (Inglaterra) y León (México).

Grupo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japón), Rayados de Monterrey (México) e Inter de Milán (Italia).

Grupo F: Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemania), Ulsan HD (Corea del Sur) y Mamelodi Sundowns FC (Sudáfrica).

Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Wydad AC (Marruecos), Al Ain FC (Emiratos Árabes Unidos) y Juventus (Italia).

Grupo H: Real Madrid (España), Al Hilal (Arabia Saudita), CF Pachuca (México) y Salzburgo (Austria). Los grupos del Mundial de Clubes

¡Pachuca terminó el sorteo: será parte del Grupo H!

Al Ain de Emiratos Árabes Unidos conformará el Grupo G con Manchester City, Wydad y Juventus!

¡Seattle Sounders estará en el Grupo B!

¡URAWA RED DIAMONDS DE JAPÓN DEBUTARÁ ANTE RIVER PLATE EN EL GRUPO E! El grupo de River Plate

¡Mamelodi Sundowns jugará en el Grupo F!

¡Espérance de Túnez estará en el Grupo D!

¡AUCKLAND CITY, AL GRUPO C CON BAYERN MÚNICH, BOCA JUNIORS Y BENFICA! El grupo de Boca en el Mundial de Clubes

Inició el Bombo 4: ¡el Inter Miami de Messi estará en el Grupo A con Palmeiras, Porto y Al Ahly! El grupo del Inter Miami

16:17 hsHoy

¡COMENZÓ EL SORTEO!

¿Cómo se dividen los bolilleros con los 32 participantes en el Mundial de Clubes? Ya comenzó el sorteo del Mundial de Clubes 2025

Bombo 1: Manchester City (Inglaterra), Real Madrid CF (España), FC Bayern München (Alemania), Paris Saint-Germain (Francia), CR Flamengo (Brasil), SE Palmeiras (Brasil), CA River Plate (Argentina), Fluminense FC (Brasil)

Bombo 2: Chelsea FC (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemania), FC Internazionale Milano (Italia), FC Porto (Portugal), Atlético de Madrid (España), SL Benfica (Portugal), Juventus FC (Italia), FC Salzburgo (Austria)

Bombo 3: Al Hilal (Arabia Saudita), Ulsan HD (Corea del Sur), Al Ahly FC (Egipto), Wydad AC (Marruecos), CF Monterrey (México), Club León (México), CA Boca Juniors (Argentina), Botafogo (Brasil)

Bombo 4: Urawa Red Diamonds (Japón), Al Ain FC (Emiratos Árabes Unidos), Espérance Sportive de Tunisie (Túnez), Mamelodi Sundowns FC (Sudáfrica), CF Pachuca (México), Seattle Sounders FC (Estados Unidos), Auckland City FC (Nueva Zelanda), Inter Miami CF (Estados Unidos)

Mostraron el trofeo que se llevará el ganador

Gianni Infantino sacó la manta que cubría el galardón y lo reveló en plena ceremonia con la ayuda del histórico atacante y campeón del mundo en selecciones, Ronaldo.

El discurso de bienvenida de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA lanzó sus primeras palabras en el inicio del evento:“Qué emocionante todo esto. El fútbol une al mundo, es un día histórico porque vamos a estar presentando la primera Copa Mundial de Clubes de la historia. Sabremos cuál será el mejor equipo del mundo. Habrá público de todo el mundo para seguir los partidos que se podrán ver de manera libre y gratuita”. Gianni Infantino es el presidente de la FIFA (REUTERS/Brian Snyder)

¡Arrancó la ceremonia del sorteo!

Las declaraciones de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol

¡Llegó Juan Román Riquelme!

El presidente de Boca Juniors arribó al lugar del sorteo a pocos minutos de que también lo haya hecho su par de River Plate, Jorge Brito.

Jorge Mas se refirió a la participación del Inter Miami

Uno de los fundadores de las Garzas manifestó: “Estoy muy ilusionado con ver cómo sale el sorteo. Mucha ilusión para competir con los equipos más grandes del mundo”.

Las declaraciones de Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán

“Es un torneo que culminaría la temporada después de un desgaste por parte de todos, pero las condiciones van a estar dadas para que sea un gran torneo. Ojalá que se pueda disfrutar. Entiendo a los jugadores por el desgaste que hacen, espero que salga todo bien. Nosotros vamos a venir con el mejor equipo que tenemos porque es una competición prestigiosa y la queremos ganar. Seremos competitivos”.

“Nos puede tocar River o un equipo brasileño, pero es normal que te enfrentes a grandes instituciones en estos torneos”.

Las declaraciones de Enzo Francescoli en la previa al sorteo

El mánager de River Plate manifestó que el Mundial de Clubes es algo “muy importante para el club”, pero evitó proyectar hacia el futuro seis meses antes de la realización del campeonato internacional: “Falta todavía y hay que ver cómo llegamos a ese momento. Es un torneo de mucho nivel y es un placer poder estar”.

El otro torneo que se resolverá este mes y lo pelean cuatro clasificados al Mundial de Clubes

La Copa Intercontinental inició el 22 de septiembre y continuará en diciembre con el cruce entre Pachuca de México y Botafogo de Brasil. El ganador se medirá al Al-Ahly de Egipto y el vencedor de esa llave chocará el miércoles 18 en la final ante Real Madrid de España en el Estadio Lusail.

Las restricciones del sorteo:

Inter Miami fue dirigido al Grupo A y Seattle Sounders al Grupo B, por cuestiones de logística (ambos son de Estados Unidos), e integrarán el cuarto lugar de las zonas mencionadas. No podrán convivir en un mismo grupo dos clubes del mismo país, aunque sí puede suceder que compartan zona dos de la misma confederación ya que, por caso, todos los equipos del Bombo 2 son europeos, al igual que cuatro de los ocho del Bombo 1.

El partido inaugural lo disputará el Inter Miami de Lionel Messi:

Las Garzas se convirtieron en el penúltimo club en obtener el pase para el nuevo Mundial de Clubes FIFA tras conquistar el Supporters’ Shield de la MLS 2024 (mejor equipo del año de la temporada regular en esta competición). El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la próxima cita mundial de clubes dará comienzo en Florida: “Estamos deseando veros en vuestro estadio para el partido inaugural de Miami del domingo 15 de junio de 2025″, añadió Infantino. El estreno será contra uno de los cabezas de serie, es decir, Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich, PSG), Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense, según determine el sorteo de hoy.

El criterio de distribución de los clubes en los cuatro bombos:

Los 32 equipos clasificados fueron repartidos en cuatro potes de ocho cada uno. Al Bombo 1 fueron los cuatro clubes mejor clasificados de la UEFA más los cuatro mejor clasificados de la CONMEBOL. En el Bombo 2 se anotaron los ocho equipos restantes de la UEFA. En el Bombo 3 fueron incluidos los dos representantes mejor clasificados de la AFC (Asia), los dos mejor ubicados de la CAF (África), los dos mejor rankeados de Concacaf (Centroamérica) y los dos equipos restantes de la Conmebol. Por último, en el Bombo 4 figuran los dos clubes restantes de la AFC, los otros dos de la CAF, dos de la Concacaf, el equipo de la OFC (Oceanía) y el club del país anfitrión (Inter Miami).

El formato del Mundial de Clubes FIFA 2025:

· Fase de grupos compuesta por ocho grupos de cuatro equipos por grupo que juegan en un formato de todos contra todos a partido único

· Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a octavos de final

· Fase eliminatoria directa a partido único desde los octavos de final hasta la final (no habrá partido por el tercer puesto)

Todas las sedes del Mundial de Clubes 2025:

El Mundial de Clubes 2025 arrancará el domingo 15 de junio y acabará el domingo 13 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde justo un año después se disputará también la final de la Copa Mundial del Mundo 2026.

Las otras once sedes del torneo son el Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), el Estadio Bank of America (Charlotte), el Estadio TQL (Cincinnati), el Estadio Rose Bowl (Pasadena), el Estadio Hard Rock (Miami), el GEODIS Park (Nashville), el Estadio Camping World (Orlando), el Estadio Inter&Co (Orlando), el Lincoln Financial Field (Filadelfia), el Lumen Field (Seattle) y el Audi Field (Washington, D.C.).

Cómo se clasificaron los 32 equipos al Mundial de Clubes 2025:

Los 32 clubes clasificados al Mundial de Clubes 2025. – créditos: FIFA

12 equipos de la UEFA (Europa). Cuatro campeones de Champions League, que en realidad fueron tres porque Real Madrid ganó dos títulos y se sumaron Chelsea y Manchester City, más nueve vía ranking (se sumó uno por el cupo del equipo español: Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atlético de Madrid, PSG, Benfica, Juventus y Salzburgo.

6 equipos de la CONMEBOL (Sudamérica). Cuatro campeones de Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo) y dos vía ranking (River y Boca).

4 de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (Concacaf). Todos campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf (Monterrey, Club León, Pachuca y Seattle Sounders).

4 equipos de la CAF (África). Tres campeones de la Champions africana que fueron dos por las conquistas de Al Ahly deEgipto (se le sumó Wydad de Marruecos) y uno vía ranking que fueron dos: Espérance Sportive de Tunisie de Túnez y Mamelodi Sundowns FC de Sudáfrica.

4 equipos de la AFC (Asia). Tres campeones de la Champions asiática (Al Hilal de Arabia Saudita, Urawa Red Diamonds de Japón y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos) y uno vía clasificación: Ulsan HD FC de Corea del Sur.

1 equipo de la OFC (Oceanía). Vía clasificación: Auckland City FC (Nueva Zelanda).

1 equipo del país anfitrión: Inter Miami de Estados Unidos.

Dónde y cuándo se disputará el Mundial de Clubes 2025:

La primera edición de la nueva máxima competición de clubes de la FIFA se llevará a cabo de forma íntegra en Estados Unidos. El torneo se celebrará del 15 de junio al 13 de julio de 2025.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo del Mundial de Clubes 2025! En Miami, quedarán conformadas las zonas para el Mundial de Clubes 2025