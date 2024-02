El sincericidio de Sabrina Rojas cuando le preguntaron por Flor Vigna

La actriz habló a fondo de la cantante, a poco de separarse de Luciano Castro y en medio de la polémica con Paula Chaves y Pedro Alfonso. Mirá qué dijo.

Luego de que Flor Vigna estuviera en el ojo de la tormenta tras su separación de Luciano Castro y en medio de la polémica con Paula Chaves y Pedro Alfonso, Sabrina Rojas fue contundente al hablar de la cantante.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le hizo una pregunta al hueso a su invitada: “Vos estuviste en El Debate del Bailando y la fuiste siguiendo a Flor. ¿La entendés?”, indagó el conductor de LAM en vivo.

Tras escucharlo, la actriz respondió con sinceridad: “No sé, te juro que me cuesta desde todo el cariño que le tengo”. Y agregó: “Considero que es una piba muy buena, pero se enrosca ella sola en una y a veces decís ‘¿te podés enroscar tanto de una manera inocente o esto es a propósito?’”.

“No le puedo sacar la ficha y mirá que la he tratado en la intimidad. Todas las veces que estuve con Flor, pasé momentos muy agradables y lindos, ella es muy amorosa”, cerró Sabrina, sin escatimar en halagos para Vigna.

La reacción de Flor Vigna tras las contundentes declaraciones de Paula Chaves

Lejos de que la polémica que despertó los rumores de romance entre Pedro Alfonso con Flor Vigna en 2016 y 2017 quedaran en el pasado, la cantante reaccionó a las declaraciones que dio Paula Chaves, quien no dudó en descartar esas versiones en una extensa nota que dio a LAM.

“Por favor, no crean todas las mentiras que se dicen”, escribió Flor en su canal de difusión de Instagram junto a un video que muestra un fragmento de lo que declaró Paula en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Foto: Captura de Instagram (@florivigna)

Horas antes, Vigna había utilizado la misma vía para hablar del mal momento que atraviesa con este tema y que se sumó a su reciente separación de Luciano Castro: “Bueno, este video es para mi gente. Quiero que sepan que estoy bien. O sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? como cualquier persona cuando tenés dolores en el corazón, pero voy a estar bien con el tiempo”, comenzó diciendo.

“Estoy muy unida con mi mamá. Estoy teniendo una relación re linda con mi mamá y me está ayudando un montón con todo lo que me está pasando, y también mis amigos. Tengo la suerte de tener amigos, mis amigas del club hace 15 años y mis amigos de Combate hace 9 años, y siento que tengo gente muy especial al lado mío y me estoy refugiando un poco en todo eso”, agregó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Y cerró, a flor de piel: “La tele está hecha un asco, hay muchas mentiras, muchos inventos; y no tengo la energía justo ahora que estoy mal para salir a ponerme ahí (a hablar en los medios). Por eso les agradezco mucho a todos los que me están defendiendo. Todo va a caer solo. Sé que las mentiras, a la larga, se sabe que son mentiras. Y los quiero mucho”.