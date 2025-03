El sentido mensaje de Messi tras confirmarse que no jugará ante Uruguay ni Brasil

El capitán albiceleste explicó que a raíz de una lesión de “último momento” se ve imposibilitado de jugar ante Uruguay el viernes y contra Brasil el martes; “como siempre quería estar”, expresó

Luego de que el lunes por la tarde se conociera que Lionel Messi fue desafectado de la convocatoria para los próximos dos partidos de la selección argentina por Eliminatorias para el Mundial 2026, a través de su cuenta de Instagram, el astro argentino se encargó de esclarecer la información y explicó que el motivo está relacionado con una lesión de “último momento”.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil”, escribió Messi en una storie con una foto suya vistiendo la camiseta albiceleste respecto de los partidos que se disputarán este viernes 21 de marzo, en Montevideo, y el 25 de marzo, en la ciudad de Buenos Aires.

“Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”, describió Messi y exclamó: “Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”.

El poseo de Lionel Messi en Instagram acerca del motivo por el que fue desafectado de la convocatoria para la fecha FIFA

El capitán argentino venía de jugar el domingo por la noche con Inter Miami por la MLS (2-1) ante Atlanta United donde convirtió un golazo en la victoria del equipo de Florida. Sin embargo, una molestia que lo tenía a mal traer desde hace unas semanas reapareció en aquel encuentro y este lunes se supo que el astro argentino había sido desafectado de la lista final comunicada por el director técnico Lionel Scaloni por una lesión en el aductor izquierdo.

La noticia del faltazo de Messi en la fecha FIFA no solo tiene consecuencias en el equipo, que pierde al máximo goleador de la historia de la selección, sino que causó enojo en redes sociales a raíz del precio con el que se vendieron las entradas para el clásico ante Brasil, el martes próximo, en el Monumental, desde las 21.

La baja del capitán se suma así a las de Giovani Lo Celso, Paulo Dybala y Gonzalo Montiel, quienes también integraban la nómina preliminar y finalmente no se sumarán a la convocatoria por sendas lesiones. El mediocampista de Betis padece una lesión de grado medio en el tercio medio del sóleo de la pierna derecha; la estrella de Roma tiene un fuerte dolor en el tendón semitendinoso del muslo izquierdo; y el futbolista de River se desgarró el gemelo izquierdo. Además, tampoco está Lisandro Martínez, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Lista de la selección argentina para los partidos vs. Uruguay y Brasil