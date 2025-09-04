El Senado rechazó el veto de Milei y logró sancionar la ley de emergencia en discapacidad

Con 63 votos a favor y tan sólo 7 negativos, la Cámara Alta le dio un duro revés legislativo al gobierno. El Congreso no rechazaba un veto desde el 2003. En las calles hay festejos de los familiares que fueron a pedir por la ley.

En medio de la crisis por el presunto escándalo de coimas en Discapacidad que golpea al Gobierno, la oposición se prepara para capitalizar este momento crítico en el Senado, un escenario donde el oficialismo no logra revertir una seguidilla de derrotas.

Con este objetivo, la Cámara Alta sesiona este jueves para conceder la media sanción a un proyecto que modifica el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) —limitando así el poder del Ejecutivo— y para lograr el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. De lograrlo, sería la primera vez en los últimos 22 años en donde el Congreso le rechaza un veto a un jefe de Estado.

Comienza el debate por la modificación del régimen legal de los DNU

El Senado logró el rechazo al veto de Milei sobre la ley de emergencia en discapacidad

Con 63 votos a favor y tan sólo 7 negativos, la Cámara Alta le dio un duro revés legislativo al gobierno. El Congreso no rechazaba un veto desde el 2003. En las calles hay festejos de los familiares que fueron a pedir por la ley.

En las inmediaciones del Congreso, hubo celebraciones por la decisión del Poder Legislativo de parte de personas de colectivos que apoyan a los discapacitados o de los familiares que se movilizaron para alertar la situación crítica tras los ajustes en ese área, justo en medio de los audios que se filtraron que advierten presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Luis Juez emocionado: “Les agradezco de corazón a todos, en nombre de mi hija”

“Quiero de corazón agradecerle a todos. En nombre de mi hija y de todos, de la inmensa cantidad de personas que trabajan. Ellos se merecen visibilidad a un problema que siempre fue escondido”, dijo el senador cordobés del PRO, Luis Juez.

Leavy pide citar a Karina Milei

“Lo está pidiendo toda la sociedad argentina. Hay que aclarar el tema de los audios, que involucra a Spagnuolo y a Eduardo ‘Lule’ Menem. Es una situación en donde el Congreso no puede mirar para el otro lado porque es una facultad que tiene de controlar al Poder Ejecutivo. La Justicia tiene que aclarar la veracidad de estos audios, pero es el PL el que tiene que citar a Karina Milei para que aclare en el recinto esta situación. Además de que haya posibles coimas, involucra a personas vulnerables de la sociedad como son los discapacitados”, manifestó el senador de UxP.

A pesar del pedido de Leavy, Mayans afirmó que no se votaría ese pedido porque esa cuestión sería tratada en una próxima sesión, dado que primero fue citada por la Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados. Lo cierto es que el peronismo tuvo que sacar del temario el pedido de interpelación de la hermana del Presidente porque no tenía los votos suficientes.

Mayans pide juicio político a Patricia Bullrich

El jefe de la bancada peronista del Senado, José Mayans, pidió el juicio político para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que realizó su cartera en la Justicia Federal en la que solicitaron allanamientos a periodistas y el cese de la difusión de los audios.

“¿Hasta cuándo vamos a permitir que el semejante grado deterioro constitucional? Instamos a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado a la ministra Bullrich“, dijo Mayans en referencia a la denuncia que efectuó Fernando Soto en Comodoro Py, funcionario de Bullrich.

Además, Mayans pidió por una interpelación para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: “Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete. Esperemos realmente que no termine esto en palabras, esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias”.

Comenzó la sesión

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, encabeza la sesión en reemplazo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Los Ángeles. Con 39 senadores presentes, hubo quórum y comenzó la jornada parlamentaria en la que se tratará el rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el proyecto de modificación del régimen legal de los DNU.

Por Julian D’Imperio-Perfil