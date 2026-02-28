El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y convirtió en ley la Reforma Laboral

La Cámara Alta bajó a 14 años la edad de imputabilidad de los menores, y además aprobó las modificaciones que Diputados había introducido en la Reforma Laboral, que se aprobó con amplia diferencia: 42 votos a favor y 28 en contra.

Luego de 11 horas de acalorado debate, el Senado de la Nación aprobó este viernes 27 de febrero dos proyectos basales del Gobierno: por un lado convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad de los menores a 14 años; y además también ya es ley la Reforma Laboral, con la ratificación de los cambios que había introducido Diputados en el conflictivo tema de las licencias por enfermedad.

En el caso de la baja de edad de imputabilidad los delitos a 14 años hubo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención; en tanto que la Reforma Laboral reunió 42 votos a favor y 28 contra, con dos abstenciones.

Luego de una intervención del jefe de Bloque del Peronismo José Mayans, que calificó a la Reforma Laboral como “la mayor verguenza de este Gobierno, una ley repugnantemente gorila”, el debate lo cerró Patricia Bullrich, que consideró que “hay que cambiar un sistema de empleo que ha llevado al país a una situación en la que contratar un trabajador podía terminar luego con su empresa”.

La Ley de Modernización Laboral ya había obtenido media sanción en el Senado en febrero, con 42 votos a favor y 30 en contra, por lo que regresaba a su cámara de origen tras la eliminación en Diputados del artículo 44, el de los polémicos descuentos salariales por enfermedades del trabajador, incluso las dolencias más graves. Ante el norme rechazo que ese punto fue generando en diversos sectores, el Gobierno accedió en Diputados a eliminarlo, lo que obligó en consecuencia a volver con el tema al Senado, para que aprueba esas modifiaciones y de esa manera convierta en ley un proyecto que para el Gobierno es considerado “fundamental”.

“Esta es una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”, había dicho Mayans. “Le dan un tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, agregó el senador formoseño, recalcando qeu el tema “va derecho al conflicto judicial”.

“Esta ley nació mal y termina mal”, agregó, precisando que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”. “Es una ley anti trabajador. ¡Que dejen de mentir! ¡Perjudica terriblemente al trabajador!, destacó, al tiempo que calificaba al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como “un negocio de la banda de Caputo, un robo a cara descubierta a los jubilados y los pensionados”.

Por su parte, el proyecto sobre el Régimen Penal Juvenil había sido aprobado en Diputados hace dos semanas, con 149 votos afirmativos y 100 negativos. En ese punto el peronismo intentó también oponer alguna resistencia, pero la hegemonia parlamentaria que el Gobierno ha conseguido con sectores dialoguistas y gobernadores que se convirtieron en aliados, hizo que el trámite de esas normativas, como el día anterior la Ley de Glaciares, resultaran aprobadas sin sobresaltos.

El minuto a minuto de la sesión en el Senado por el Régimen Penal Juvenil y la Reforma Laboral:

Corpacci: “La reforma es una pantalla de distracción frente a la crisis social”

La senadora nacional por Catamarca Lucía Corpacci sostuvo que el proyecto en debate “no es más que una pantalla de distracción” y acusó al oficialismo de intentar desviar la atención sobre la situación económica. “Hoy venimos a tratar este proyecto de ley que la verdad no es más que una pantalla de distracción, tratando de que no se vea lo que está pasando en nuestro país. Este país que nos quieren hacer creer que es floreciente, que está mejor que nunca, cuando en realidad todos los días vemos en los diarios que más gente se queda sin trabajo”, afirmó en el recinto.

Durante su intervención en la Cámara alta, la legisladora justicialista cuestionó el enfoque punitivo de la iniciativa y apeló a un planteo de carácter social. “Nosotros estamos para actuar con racionalidad y con humanidad. ¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa?”, planteó.

Corpacci cerró su exposición con una crítica directa al oficialismo: “Solamente a gente que cree que lo que no es igual se tiene que destruir y no mejorar y no ayudar”. Sus palabras se sumaron a la postura mayoritaria del bloque peronista, que anticipó su rechazo al proyecto.



El Senado convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil

El Senado de la Nación aprobó este viernes 27 de febrero las modificaciones al Régimen Penal Juvenil, que contemplan reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Asimismo, continúa la sesión en donde el oficialismo buscará la aprobación definitiva de la reforma laboral.

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, LLA logró aprobar en general la iniciativa. El peronismo y algunos bloques provinciales se opusieron al proyecto, mientras que el oficialismo, la UCR y otros aliados del gobierno apoyaron. El debate lo cerró Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad recordada por su frase “el que las hace, las paga”.

En Diputados, el proyecto había tenido 149 votos a favor, 100 en contra y había habido siete diputados ausentes.



Bullrich: “Venimos a dar un debate sobre la filosofía de la Seguridad”

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió como “histórica” la votación por el Régimen Penal Juvenil y planteó que el oficialismo impulsa un cambio de paradigma en materia de seguridad. “Venimos a dar un debate sobre la filosofía de la Seguridad”, afirmó en el recinto, al tiempo que apuntó contra el kirchnerismo.

“El kirchnerismo hizo de la Seguridad el mundo del revés. Habló del victimario, nunca de la víctima. Convirtió a los detenidos, los presos, los abusadores, a los asesinos en personas que parecían que habían cometido un delito porque la sociedad no se había desarrollado como para que puedan vivir en paz”, sostuvo la senadora.

Bullrich reivindicó el concepto de “Justicia” y aseguró que el proyecto propone “una mirada distinta”. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. Venimos a plantear algo que es moral, jurídica y socialmente distinto. Una teoría que deja de poner en la indefensión total a las miles de familias que enterraban a sus hijos”, concluyó.



Soria evocó a Espert y lanzó una chicana a Bullrich en el cierre del bloque justicialista

En el discurso de cierre del bloque Justicialista, el senador rionegrino Martín Soria retomó debates previos sobre el Régimen Penal Juvenil y cuestionó los “sloganes vacíos y huecos” del oficialismo, en alusión a la consigna “delito de adulto, pena de adulto”. En ese marco, recordó: “En ese momento tenían un diputado que andaba diciendo ‘cárcel o bala’. Terminó corriendo en una moto, agarrado ese pelado de un barrabrava”, dijo en referencia a José Luis Espert y al episodio ocurrido durante una caravana en Lomas de Zamora en agosto de 2025. Soria sostuvo que no hubo “un debate serio y responsable” en el Senado y acusó al oficialismo de “manipular las condiciones”. “Esta ley es muy mala, tiene errores, no va a solucionar lo que ustedes creen que va a solucionar”, agregó.

El senador también dirigió una chicana directa a Patricia Bullrich y exhibió en el recinto una impresión con una imagen de la legisladora. “Se los voy a graficar más claro y contundente para ver cuál es el peligro de lo que quieren votar hoy. Con el texto como está, su nieto…”, introdujo antes de mencionar el caso vinculado al falso abogado Marcelo D’Alessio y leer un titular periodístico. “Trece años, eh”, enfatizó.

Soria recordó que D’Alessio fue condenado a 13 años por asociación ilícita, fraude y estafa, y aludió a declaraciones públicas de Bullrich sobre la participación de su nieto en intercambios de mensajes. “Macanuda la abuela, ¿no?”, ironizó. Y cerró con una frase que volvió a elevar la tensión en el recinto: “El nieto tendría que haber paseado por Comodoro Py con esta ley”.



“Mano de obra barata e impune”: Goerling apuntó al eje Argentina-Cuba por la edad de imputabilidad

El senador misionero del PRO, defendió la reforma penal juvenil y la tildó de ser una herramienta de “sentido común” para enfrentar la realidad de los menores que delinquen y matan. Durante su exposición, el legislador aseguró que el proyecto busca dar una respuesta concreta a un problema que Argentina arrastra hace años y que afecta tanto a las familias de las víctimas como a los propios entornos de los jóvenes.

En un fuerte cruce internacional, Goerling marcó que Argentina y Cuba son los únicos países que todavía mantienen los 16 años como límite de imputabilidad, a diferencia de los 12 años en Brasil, los 13 en Uruguay o los estándares de Europa. El senador denunció que la legislación actual convirtió a los adolescentes en “mano de obra barata e impune” para el crimen organizado y reclamó que el país se equipare con el resto de la región.



“Nadie piensa en encarcelar masivamente a menores”: Terenzi defendió la letra técnica del proyecto

La senadora chubutense, integrante del bloque “Despierta Chubut”, buscó despejar las dudas sobre el impacto social de la reforma y aseguró que el objetivo no es el “punitivismo indiscriminado”. Durante su discurso, la legisladora remarcó que el proyecto establece un régimen penal específico para la franja de los 14 a los 18 años, pero aclaró que el encierro no será la respuesta automática del sistema. “Acá nadie está pensando en encarcelar masivamente a menores”, sentenció Terenzi para llevar tranquilidad sobre el alcance de la medida.

En su análisis, la senadora destacó que la privación de la libertad será una herramienta excepcional reservada únicamente para ciertos casos. Para la funcionaria, el texto de la norma fue muy claro al fijar límites estrictos que buscaron garantizar un trato diferenciado y especializado para los menores en conflicto con la ley.



“En honor a las víctimas”: Carlos Arce confirmó que votará a favor de bajar la edad de imputabilidad

El senador misionero, representante del Frente Renovador de la Concordia Social, adelantó su voto afirmativo a la Reforma Penal Juvenil con un mensaje centrado en el respaldo a los damnificados por la inseguridad. Durante su intervención en el recinto, el legislador justificó su postura al asegurar que la decisión se tomó “en honor a las víctimas y sus familiares”.

Al profundizar en los motivos de su acompañamiento, el senador remarcó que los adolescentes que cometan crímenes de extrema gravedad no pueden gozar de impunidad. Arce indicó que aquellos autores de asesinatos que tengan más de 14 años deben enfrentar las consecuencias de sus actos, ya que no pueden “estar caminando libremente por las calles”.



“Nace como una ley muerta”: Zamora alertó que la reforma vulnera el orden federal

El senador y exgobernador santiagueño advirtió que la reforma penal juvenil está condenada al fracaso jurídico si se aprueba bajo las condiciones propuestas por el oficialismo. Durante su discurso, el legislador sostuvo que el proyecto vulnera de forma directa el ordenamiento federal de la Nación, lo que lo transforma en una “ley muerta” antes de entrar en vigencia. Para Zamora, la iniciativa ignora las competencias provinciales y creó una contradicción normativa compleja que impedirá su aplicación real.

Zamora calificó los errores de la norma como “graves, profundos e inconstitucionales”, asegurando que cualquier intento de cambio será inaplicable si no respeta la estructura básica del país. El dirigente señaló que el texto actual “atropella las autonomías de las provincias” y que ese error legal convirtió a una reforma supuestamente necesaria en una pieza jurídica inaplicable.

“Bajar la edad va a salvar chicos”: Losada respaldó la reforma con el drama de Rosario como eje

La senadora santafesina de la UCR defendió la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y la calificó como una herramienta fundamental para enfrentar el delito juvenil. Durante su intervención, la legisladora aseguró que la medida no solucionará el problema de fondo pero ayudará significativamente a dar una respuesta de justicia. “No podemos decir que un chico de 15 no es responsable si mata o tortura a alguien, o que no sabe lo que está haciendo”, sentenció Losada para justificar la necesidad del nuevo régimen penal.

A su vez, reveló que el pedido de endurecer las penas surgió de las propias familias afectadas por el narcotráfico en su provincia. Contó que las madres de los denominados “soldaditos” en Rosario le pidieron aprobar la baja para rescatar a los jóvenes del circuito delictivo.



Juez desafió a la oposición y defendió la reforma: “Vayan a carroñar con los padres que perdieron todo”

El senador cordobés de La Libertad Avanza Luis Juez cruzó a la oposición por sus críticas al Régimen Penal Juvenil y les pidió que dialoguen con familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. “Se opina con politiquería, con chamuyo, con discurso berreta. Estamos hablando de una ley que viene a ordenar un cumplimiento de un compromiso asumido por Argentina con organismos internacionales”, sostuvo en el recinto, tras remarcar que “la baja en la edad de imputabilidad es casi accesoria” dentro del proyecto.

El legislador también respondió al senador kirchnerista Carlos Linares, quien había acusado de “carroñeros” a quienes mencionaban nombres de víctimas durante el debate. Juez recogió esa expresión y la devolvió con dureza.

“Vengo de carroñar ahí, les pido vayan a carroñar ahí con esos padres que perdieron todo. A ver si se animan después a sentarse acá”, lanzó.

