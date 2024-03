El salame dice que no desdoblan el pago a jubilados: “No son dos cuotas, son dos momentos distintos”

El vocero Manuel Adorni explicó que son dos liquidaciones distintas por temas administrativos, pero admitió que no saben qué tiempo habrá entre una y otra.

En medio de una ola de críticas, el gobierno no logra dar una explicación certera sobre el pago desdoblado de las jubilaciones y ahora afirma que no son “cuotas” si no “momentos distintos”.

Manuel Adorni aprovechó el asueto por el Jueves Santo y no brindó su habitual conferencia de prensa para evitar las explicaciones del caso, que se limitó a dar a través de un audio de WhatsApp que le envió al periodista Eduardo Feinmann.

“Con el tema de los jubilados, primero salió el decreto de la fórmula jubilatoria y después se publica el decreto del bono de los $70.000. Como estamos a cierre de mes, por el tema de los días hábiles que se nos acotaron, lo que va a ocurrir es que se le va a pagar a los jubilados en dos liquidaciones diferentes”, detalló el vocero presidencial.

La explicación oficial de Anses es distinta a la de Adorni. El organismo dice que primero se liquidará el haber sin aumento, y luego habrá una segunda liquidación con el aumento otorgado por el gobierno y el bono.

Adorni explicó luego por qué sostienen que no es un pago en cuotas si no en momentos. “Se va a hacer una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula jubilatoria, y otra con el bono. Entonces, esto se hace en dos momentos distintos, pero no porque se les pague en cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en dos momentos diferentes”, indicó.

De todos modos, Adorni admitió que no saben cuánto tiempo pasará entre esos “momentos”. “Qué tiempo habrá entre uno y otro, bueno será lo que dicten los tiempos administrativos”, indicó el vocero, que prometió que será “inmediato”. “Pero no hay pago en cuotas”, recalcó.

El tema de las jubilaciones generó una enorme confusión entre los fans libertarios en las redes sociales y muchos se hicieron eco de una cuenta falsa de Luis Caputo para tratar de desmentir que pagarán en cuotas, algo que no pasaba hace mucho tiempo. “Contaminaron el algoritmo de Yrigoyen con cuentas fake y se confunden ellos mismos”, ironizaron en las redes.