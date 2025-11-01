El salame avanza de la mano de Karina Milei

Vocero, candidato, legislador porteño electo y ahora Jefe de Gabinete, las acciones del funcionario siempre estuvieron en ascenso. Agradeció el nombramiento al Presidente y a su hermana, confiando en que “las fuerzas del cielo nos acompañen”. Los detalles.

En el marco de la interna libertaria, la victoria nacional del 26 de octubre dejó a Karina Milei en una renovada posición de poder, y una de las manifestaciones de esa situación es la llegada a la Jefatura de Gabinete del vocero y actual legislador porteño electo Manuel Adorni. Se trata de una movida de enorme gravitación en el seno interno del Gobierno, especialmente en el marco del “Triángulo de Hierro”, porque ese ascenso de Adorni clausura las versiones previas a la elección del 26 de octubre que señalaban al asesor Santiago Caputo como posible reemplazante de Guillermo Francos.

Luego que se conociera la renuncia de Francos este viernes por la noche, y que desde la cuenta Oficina del Presidente se anunciara el nombramiento de Adorni, el todavía vocero presidencial posteó en redes un mensaje en que “agradeció profundamente” a Milei y a su hermana Karina, “por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”.

“Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, indicó Adorni en su cuenta de X, remarcando “asimismo quiero agradecer a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera”.

“Gracias también a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente”, destacó el funcionario, para agregar “que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”. Como es habitual en sus mensajes, lo cerró con la palabra “Fin”.

Además de vocero presidencial, Adorni fue la cara de la campaña porteña de la elección que ganó LLA cuando las encuestas indicaban que ganaría Santoro, y ahora, como nuevo jefe de Gabinete, pasará a ocupar posiciones cada vez más altas en el elenco libertario

Manuel Adorni, siempre en ascenso

El flamante jefe de Gabinete nació el 28 de febrero de 1980 en La Plata. En 2012, se graduó en Contabilidad Pública y Docencia en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Además de su trabajo como economista y profesor en la Universidad Abierta Interamericana y en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, se desempeñó como columnista en diferentes programas radiales y televisivos.

En 2019, comenzó a participar en política al confundar el partido Uni2, donde se promocionaban ideas liberales. En 2020, el espacio pasó a llamarse Republicanos Unidos. Tres años después, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones, Milei lo convocó para hacerse cargo del puesto de vocero presidencial. En septiembre de 2024, sumó un importante en esa tarea, al asumir como Secretario de Comunicación y Medios, con rango ministerial.

Este año, al mismo tiempo de su tarea como vocero, encabezó la lista de legisladores en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por LLA, obteniendo una clara ventaja sobre el candidato kirchnerista Leandro Santoro, mientras quedaba tercera Silvia Lospennato del PRO. Adorni siempre tuvo el apoyo del presidente y, especialmente, de su hermana Karina, que fue la que apostó por su figura para encabezar la pelea en territorio porteño cuando las encuestas en general eran adversas y le daban ventaja a Santoro.

Además de su trabajo en el Gobierno, el funcionario es conocido por sus intervenciones en la red social X, donde cuenta con más de 930.000 seguidores.