El riesgo para Milei detrás de su apoyo a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán: datos preocupantes

La encuesta de Zuban Córdoba y Asociados mostró un alto rechazo de los votantes a la postura del Presidente. La amenaza del régimen y la ratificación del Gobierno

El apoyo del presidente Javier Milei a la guerra que libran Estados Unidos e Israel con Irán generó una amenaza del régimen teocrático iraní contra la Argentina, pero además la postura del libertario presenta un riesgo adicional, menos grave pero significativo para la política doméstica: el rechazo de una amplia mayoría de los votantes, revelado por una nueva encuesta.

🇦🇷 ¿La posición del gobierno representa a los argentinos?



• 66,4% dice NO

• 20,7% dice SÍ

• 12,9% NO SABE



Para la mayoría de la sociedad, la postura de Javier Milei frente a este conflicto no representa al conjunto de los argentinos pic.twitter.com/xAd7mVwV26 — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) March 12, 2026

Un editorial del diario Tehran Times -considerado internacionalmente como una “voz” del régimen- acusó a Milei de cruzar una “línea roja imperdonable” y advirtió que habrá una “respuesta proporcionada”, luego de que el Presidente calificará a Irán como enemigo días atrás en la Universidad Yeshiva de Nueva York y afirmara: “Vamos a ganar la guerra”.

Con esa definición Milei ratificó su alineamiento con Israel y Estados Unidos y clarificó su respaldo a la guerra con Irán, que según la última encuesta de la consultora Zuban Córdoba es rechazada por 7 de cada 10 argentinos.

Pero además, el sondeo reveló que casi en la misma proporción los consultados creen que la postura del Presidente frente al conflicto “no representa a todos los argentinos”, con un agravante: el rechazo al enfrentamiento bélico también mostró un amplio rechazo entre los votantes de La Libertad Avanza.

Nueva encuesta: ¿qué piensan los argentinos sobre el apoyo de Javier Milei a la guerra de EE.UU. e Israel con Irán?

La encuesta de Zuban Córdoba se llevó a cabo entre el 10 y el 11 de marzo con 1.200 casos efectivos. De esta forma, el sondeo relevó las opiniones sobre este tema poco después de aquel discurso de Milei en Nueva York.

Seis de cada diez rechazan la posición de Milei frente a la guerra entre EE.UU. Israel e Irán

Al preguntar a los encuestados si la posición de Milei en este conflicto es representativa de lo que quieren los argentinos la encuesta arrojó que el 66,4% respondió que no, mientras que solo el 20,7% consideró que sí y el 12,9% dijo que “no sabe”.

Esto implica un riesgo político para Milei en el escenario local más allá de la velada amenaza que lanzó Irán. Y es que los dinsitos sondeos de opinión ya muestran una caída en la aprobación del Presidente y una preocupación al alza por la situación económica, particularmente por los salarios que no alcanzan y el empleo.

La postura de Milei tiene, en efecto, un argumento legal a favor dado que para la Justicia argentina Irán es responsable del atentado a la AMIA y a la embajada de Israel, del que este lunes se cumplen 34 años.

Sin embargo, el abandono de la histórica “neutralidad” de la República Argentina y la posición más diplomática frente a conflictos armados internacionales es algo que, según este sondeo, no le juega a favor a Milei en la opinión pública en momentos en que tiene otros desafíos en ese aspecto, acaso más urgentes.

Alto rechazo a la guerra, más allá de posiciones políticas: el otro dato de la encuesta

El rechazo a la posición de Milei también se explica por una crítica general a la guerra en sí misma, independiente de cuestiones políticas. En la encuesta de Zuban Córdoba el 72,7% de los consultados se mostró en contra de “la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán”, contra apenas un 14,2% que dijo estar a favor del conflicto y un 13,1% que “no sabe”.

En general los argentinos están en contra de la guerra en Medio Oriente

Cabe mencionar que el cuestionario no indagó en las opiniones sobre las posbles motivaciones de cada país ni tampoco en posturas ideológicas o religiosas, que hoy cruzan el debate público sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Otro punto destacado en la encuesta y crítico para el Gobierno es que ese rechazo a la guerra que se en Medio Oriente también fue muy amplio entre quienes apoyaron a Milei en las eleciones de 2023: al segmentar las respuestas, la consultora determinó que el 53,4% de sus votantes dijo estar en contra.

Entre los votantes de Milei el rechazo al conflicto también supera el 50%

En ese segmento, solo el 29,2% de quienes votaron a La Libertad Avanza en 2023 se mostraron a favor del conflicto. Previsiblemente, la proporción fue mucho más alta entre los votantes del peronismo y de Sergio Massa en el balotaje de 2023, que se expresaron en contra de la guerra en un 91,9%.

La amenaza de Irán a la Argentina por la postura del Gobierno sube la tensión

El 9 de marzo pasado, durante su visita a Estados Unidos, el Presidente justificó su apoyo a EE.UU. e Israel en la guerra contra Irán no solo en su alineamiento con ambos países, sino también en los atentados más graves que sufrió la Argentina: “No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos”.

Fue esa declaración la que motivó la advertencia que lanzó el Tehran Times en la editorial firmada por Saleh Abidi Maleki, un analista cercano al régimen de los ayatolás, titulada “Milei, Quo Vadis?”, que en latín significa “Milei, ¿adónde vas?”. Allí sostuvieron que el gobierno de Milei “no responde a intereses nacionales, sino a presiones externas” y acusaron a la Argentina de convertirse en “el Israel de América Latina”.

“Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, advirtió el editorial.

Además, el editorial niega que Irán haya tenido responsabilidad en los atentados a la AMIA en 1994 y a la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y califica como “falsas” esas acusaciones de la Justicia argentina, a las que inscribió en lo que llaman un “proyecto de iranofobia” que ahora, según la misma publicación, creció con Milei.

A 34 años del atentado contra la embajada de Israel, Milei apuntó contra Irán y ratificó su alianza

A pesar de esas amenazas, Milei ratifició su posición y reiteró sus duras críticas a Irán el mismo martes, al participar del acto por el 34° aniversario del atentado contra la embajada de Israel que se llevó a cabo en la plaza del barrio de Retiro donde se encontraba la sede diplomática destruida por aquel ataque.

El Presidente calificó aquel hecho como un “cobarde ataque del terrorismo iraní” y remarcó que su Gobierno dejó en claro “dónde se para en este momento histrico, en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní, una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo”.

Milei sostuvo que “desde su origen Israel lleva en su escenaia el valor de la libertad” y agregó: “Hoy, la Argentina es socia en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo. Mediante el miedo y las amenazas, intentaron alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra, valores que forman parte indisoluble de la tradición occidental, la cual toma sus raíces en la herencia judeocristiana”.

De esta forma, Javier Milei ratificó no solo su alianza con Israel sino su respaldó a la guerra que ese país y Estados Unidos libran con Irán a pesar de la advertencia que dejó correr el régimen teocrático y de la opinión de los votantes que, según la encuesta, no adhiere en absoluto al posicionamiento que adoptó el Presidente en el marco del conflicto que sacude al mundo.

Por Pablo Sieira-IP