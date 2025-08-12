El revés de FIFA para las SAD: prohíbe los traspasos entre clubes del mismo grupo empresarial

La nueva reglamentación busca evitar el acaparamiento de futbolistas, fomentar contratos a largo plazo y dar estabilidad laboral. City Football Group, Grupo Pachuca, Eagle Football Club y Red Bull, entre los más afectados.

La FIFA anunció una nueva normativa que prohíbe las transferencias de futbolistas entre clubes que pertenezcan a un mismo grupo empresarial. Con esta medida, el organismo busca limitar el mercado interno entre equipos bajo un control común, una práctica que se incrementó en los últimos años y que permitía el movimiento fluido de jugadores entre instituciones con el mismo dueño.

Los detalles de la nueva reglamentación de FIFA

Según explicó la entidad, la reglamentación persigue tres objetivos: evitar el acaparamiento de futbolistas, fomentar contratos de mayor duración y garantizar una mayor estabilidad para los jugadores. Esta decisión se suma a la restricción ya vigente que limita el número de cesiones: el artículo 10 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores establece que un club solo puede prestar un máximo de seis futbolistas por temporada.

La medida obligará a los grupos empresariales a rediseñar sus estrategias deportivas y comerciales, afrontando negociaciones externas para incorporar refuerzos o apostando con más fuerza a sus divisiones inferiores.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Cuáles son los grupos más afectados por esta nueva regla

Entre los conglomerados más afectados se encuentran City Football Group, Grupo Pachuca, Eagle Football Club y Red Bull, todos con presencia en varias ligas del mundo.

Un ejemplo reciente involucra al Eagle Football Club, propiedad de John Textor, que compró el pase del argentino Thiago Almada: el mediocampista jugó seis meses en Botafogo y luego fue transferido al Olympique de Lyon, ambos bajo el mismo control empresarial.

Thiago Almada

El grupo de Textor también estuvo en el centro de la escena por otra normativa de FIFA: el Crystal Palace, reciente campeón de la Community Shield, no podrá disputar la Europa League debido a las reglas que regulan la propiedad multiclub.

Fuente: 442