El reporte de Gendarmería confirmó que se envió más armamento a Bolivia: el “circuito paralelo” y el rol de la AFI

El informe realizado por el Ministerio de Seguridad a pedido de Sabina Frederic reveló que el gobierno de Mauricio Macri envió más armas de las “agradecidas” por quienes perpetraron el golpe de Estado a Evo Morales

Escala el conflicto. El informe realizado por el Ministerio de Seguridad exigido por Sabina Frederic -luego de que se revelara el envío de armamento a Bolivia por parte de la administración de Mauricio Macri– reveló que la Argentina no sólo colaboró con más armamento del “agradecido” por quienes perpetraron el golpe de Estado contra Evo Morales, sino que además ahora se investiga el “circuito paralelo” mediante el cual se enviaron y utilizaron esas municiones, así como el rol de los dos agregados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en La Paz y Santa Cruz.

“Es un hecho gravísimo y escandaloso de apoyo del Gobierno argentino por parte del entonces presidente Mauricio Macri contra el Gobierno de Evo Morales y, aparentemente, a las fuerzas sediciosas. Hay información dentro de la Gendarmería, que pudimos identificar en estas últimas 48 horas, que estaría confirmando el envío de estas municiones”, precisó Frederic, al tiempo que detalló que si bien se habló de 40 mil municiones, el reporte confirma que fueron 70 mil. “Todas las dependencias del Estado están hoy trabajando a fondo para ir hasta el final y que aquí los responsables, sobre todos quienes están todavía activos en la función pública, asuman la responsabilidad y paguen el costo”, sumó.

De acuerdo a la ministra, fueron “muchas las dependencias del Estado que tuvieron que intervenir en forma regular o irregular” del envío del material bélico y detalló que entre ellas se encuentra el Ministerio de Defensa, el de Relaciones Exteriores, la Aduana, el Ministerio de Justicia y el de Seguridad. ¿Quiénes dirigían esas carteras al momento del envío del armamento? Oscar Aguad, Jorge Faurie, Diego Dávila, Germán Garavano y Patricia Bullrich. “Es muy difícil pensar que estas acciones no las supiera el ex presidente”, resaltó Frederic.

Otra de las inconsistencias que revela el informe tiene que ver con la autorización que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) realizó el 11 de noviembre, un día después del inicio del Golpe de Estado; pero Patricia Bullrich puso la firma recién el 15 de noviembre. ¿Qué sucedió durante esos días y cómo se utilizaron las pistolas semiautomáticas, las escopetas de repetición, ametralladoras, fusiles, chalecos antibalas, cascos, carabinas automáticas, escudos balísticos, visores nocturnos y ocho mil municiones de distintos calibres que se enviaron al Estado Plurinacional de Bolivia?

El reporte completo de Gendarmería

A raíz de los sucesos en torno al posible envío de material policial por parte de la administración de Mauricio Macri a las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia que participaron del Golpe de Estado contra el Gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales Ayma, el ministerio de Seguridad de la Nación informa que su titular, Sabina Frederic, le solicitó a los Jefes de las cuatro Fuerzas Federales de Seguridad que inicien, de forma inmediata, las actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades ante los hechos denunciados por el gobierno democrático que encabeza Luis Arce.

Con el objetivo de llevar adelante una profunda investigación que otorgue certezas en torno la cantidad y el tipo de material que se podría haber enviado, la ministra Frederic les exigió también, que los distintos informes deben ser entregados en un plazo máximo de 72 horas.

De manera inmediata las autoridades de las cuatro Fuerzas han iniciado los requerimientos exigidos por Frederic entre los que, al momento, se consigna que:

1) El 11 de noviembre la Dirección de Logística de la GNA, en cumplimiento de lo ordenado por el Director Nacional de la GNA, Gerardo José Otero, solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del Personal de la Agrupación Fuerzas Especiales “ALACRAN” de la GNA en el territorio de la República de Bolivia (sic) “dentro del marco de la seguridad y protección del Señor embajador Argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”.

(Por nota NO-2019-100784587-APN-DIRLOG#GNA dirigida a Eugenio Horacio Cozzi y Ana Verónica Rulli (ANMaC) con copia a Gerardo José Otero (Director Nacional de GNA) Jorge Daniel Perrone (GNA), Daniel Marcelo Martín Olmos (GNA) y Sergio Adrian Calderón).

2) El mismo 11 de noviembre de 2019 la ANMaC bajo la Misión “brindar seguridad y protección al Embajador y el personal de la Embajada argentina en Bolivia”, autorizó por noventa días corridos a la Gendarmería Nacional el envío a Bolivia (sic) de: 10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70. Y habilitó el traslado de once miembros de la GNA.

3) El día 12 de noviembre de 2019, se solicitó y autorizó ampliar a 70.000 cartuchos anti-tumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta.

4) También el 12 de noviembre de 2019 se amplió la autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas hostigamiento.

El 20 de enero de 2020 la “Policía Boliviana” presenta dos informes a la embajada argentina en Bolivia (a su solicitud) elaborados por la policía boliviana los días 12 y 28 de noviembre de 2019. En los mencionados informes la policía boliviana autoriza “la internación y porte temporal en el Estado Plurinacional de Bolivia, de armas de fuego, su munición y materiales relacionados, al personal de la Agrupación Fuerzas Especiales “ALACRAN ” de la Gendarmería Nacional Argentina, para brindar seguridad en las instalaciones de la Embajada argentina y residencias oficiales, de fecha 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2019”.

En ese informe se afirma que “el mencionado material y se equipamiento será transportado en fechas 12 al 14 de noviembre (…) en un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina.

Encontramos diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía boliviana en el informe NO FIGURAN DE GRANADA DE MANO ni SPRAY ANTI TUMULTO, que si están en lo enviado por Argentina. En lo enviado por Argentina figuran 70 mil cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350 cartuchos. Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en Argentina de “Manta Antibomba” que sí figura en los registros de la policía boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos. El 15 de julio de 2020 en la rendición de cuentas de Servicio Administrativo financiero de Gendarmería se informa que, la Agrupación Fuerzas Especiales de GNA durante su permanencia en Bolivia: “han brindado seguridad a la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de noviembre de 2019 hasta junio de 2020”.

(…) y “a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión”. El informe afirma textualmente: “En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de SETENTA MIL 70.000 cartuchos calibre 12,70 MM A/T”, es decir Antidisturbios.

Finalmente, cabe aclarar un dato llamativo: el Grupo ALACRAN constituye un Grupo de Operaciones Especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios. Los grupos destinados para ese tipo de misión, por Doctrina de la GNA, son los Destacamentos Móviles Antidisturbios. El Grupo ALACRAN, que es la fuerza especial de la Gendarmería Nacional, no es la encargada de manejar munición antitumultos sino que utiliza armamento letal. Por tal motivo, no se comprende las aludidas “prácticas de entrenamiento” que insumieron las 70.000 municiones 12/70 AT que el Grupo ALACRAN habría realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia, tal como consta en la nota NO-2020-45257466-APN-DIROPER#GNA presentada el 15 de julio de 2020.

La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ExRENAR) y lo autorizado y registrado por la policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación ALACRAN de la GNA).