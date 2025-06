El repliegue de Cristina: ¿táctico o final?

Ahí está otra vez. Con sus frases tajantes. Sus apariciones “estelares”. La cartelería con su nombre desplegada por toda la Ciudad y el Conurbano. Los videos en las redes. Cristina Fernández de Kirchner vuelve a ser candidata y a ocupar la centralidad política. Al menos por un rato.

Parece la misma, pero no lo es. Esta versión 2025 de CFK exhibe una decoloración de su poder de fuego. Evidente. Mal que le pese a ella o, sobre todo, a sus seguidores.



La misma dirigente que fue diputada nacional, senadora, vicepresidenta y presidenta (en orden de importancia, no cronológico) ahora va por una simple banca de diputada bonaerense. Y en la Tercera Sección, la más populosa y donde el kirchnerismo nunca perdió. Ni siquiera cuando fue derrotado a nivel provincial.



Su candidatura, además, desafía el liderazgo alternativo que intenta construir su ex ahijado político, el gobernador Axel Kicillof. Por estas horas, celebraban en ambos campamentos que Cristina y Kicillof hubieran vuelto a hablar por teléfono después de meses de silencio. Todo sea para dar una señal de unidad entre ellos para armar las listas y ante la unión opositora de LLA y el PRO.

Si la rebelión del peronismo a CFK se da en el enclave bonaerense, imaginen en otros distritos. Los gobernadores peronistas suelen ignorarla o rechazarla. Ella y Macri son parte del pasado, planteó días atrás el salteño Gustavo Sáenz.



En las provincias donde el PJ es oposición tampoco se flamea demasiado su imagen. Ni así ganan, como sucedió en Chaco, Jujuy, San Luis o la propia CABA, donde hasta la escondieron y no pudieron aprovechar la dispersión del resto. Aun así, CFK irá este sábado a Corrientes a apoyar al candidato peronista a la gobernación, Martín Ascúa. Un valiente el hombre.



En tren de disimular su menguante influencia política y electoral, el kirchnerismo partidario y mediático resaltó que la reaparición televisiva de la ex presidenta en C5N había tenido un gran nivel de audiencia, 8 puntos de rating (unas 800 mil personas). Rememoró el llamativo entusiasmo libertario por las primeras mediciones presidenciales de Javier Milei. Y bueh.



Desde el antikirchnerismo, con la simpleza que lo caracteriza, se afirma que la nueva postulación de Cristina obedece a que busca fueros para no ir presa.

Es más, hay quienes sin ningún prurito están conminando públicamente a la Corte Suprema a que ratifique la condena por corrupción contra CFK, lo que además le impediría ser candidata y ejercer cargos públicos. La inscripción en las listas bonaerenses vence el 19 de julio. A prepararse para que la presión se multiplique.

Ante esa posibilidad, CFK insiste en azuzar el fantasma de la proscripción (¿en una causa penal, doctora?) y en que no va a quedarse quieta a la espera del fallo. Se nota.



Sea por un repliegue táctico para fortalecerse hacia adentro y hacia afuera, como consignan los propios, o la decadencia final, tal la describen los contras, Cristina trata de seguir siendo protagonista.



Convendría, en todo caso, evitar el apresuramiento en darla por extinguida, como tantas veces ha sucedido. Alguna vez ocurrirá, claro. Pero como decía Perón, que tenía siempre un dicho para todo, “no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores”.

Por Javier Calvo -Perfil