El relato libertario no mide los riesgos ni las consecuencias de sus actos

El vocero presidencial defendió con firmeza la gestión de Javier Milei y aseguró que los recortes al gasto público continuarán durante todo su mandato.

El vocero presidencial Manuel Adorni defendió la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que la “motosierra”, figura utilizada por el mandatario para hacer referencia al recorte de gastos públicos, es un “estilo de gobierno” que se mantendrá por los próximos años.

“La motosierra es un estilo de Gobierno. Vas a ver motosierra hoy y dentro de cuatro años”, advirtió el portavoz este miércoles durante una entrevista en LN+ y ratificó: “Mientras estemos en la Argentina la motosierra va a estar siempre hasta que terminemos de achurar el último gasto que la gente no merece pagar con sus impuestos”.

“Hay personas que todos los días laburan y a las que les cuesta un montón ganar el mango. Es irracional que haya un solo peso que se gaste en cosas que no tienen sentido, ni hablar en actos de corrupción y todo lo que hemos contado”, profundizó.

Por otro lado, ante la pregunta de “¿Por qué el presidente se pelea con todo el mundo?”, el vocero aseveró: “Milei no se pelea con todo el mundo. Milei opina sobre determinadas situaciones y ante las cosas que le molestan, que no encajan dentro de su moral, su ética y lo que él quiere para la Argentina, reacciona”.

“Estamos en la miseria con el ‘dicen que para hacer política…’. Nos han llevado a la miseria. ¿Por qué le piden al presidente Milei ser lo que no es? No tiene ningún sentido”, cuestionó.

Con respecto al paro nacional de trenes que se llevó a cabo este miércoles, Adorni manifestó que “es muy triste la imagen porque el paro no se lo hicieron al gobierno, se lo hicieron a la gente” y cuestionó el accionar gremial y habló de que existe una “razón política”.

“La gente quiere laburar en la Argentina y además la gente entiende que se sale laburando. ¿Por qué te pensás que ves esas filas interminables de gente queriendo ir a trabajar en un día extremadamente complicado? Porque quieren laburar, porque creen que así se sale de esta Argentina decadente”, señaló.

Luego, dijo: “Jamás creería que el sindicalismo quiera voltear a un gobierno democrático elegido además por un 56% de los votos hace algo más de 3 meses. No. No podría pensar eso jamás”.

“Hace 73 días de gobierno tuvimos el paro de la CGT, marchas piqueteras… bueno, tengo que entender que la razón es política, que no hay nada concreto. Porque todo lo malo que hoy le está pasando a la Argentina le pasa por exclusiva responsabilidad del gobierno anterior“, remarcó el portavoz.

Fondos fiduciarios en la mira

El vocero presidencial también hizo foco en los fondos fiduciarios, sobre los cuales el gobierno puso la lupa, e insistió en que el único objetivo es la transparencia. “Lo que buscamos es transparencia, auditarlos y que a partir de ahora el manejo de todos los fondos del Estado sea siempre con transparencia”, subrayó.

“Lo que queremos es lo más razonable”, aseguró el vocero y sostuvo: “Se modificarán los que se puedan modificar por decreto y los que no, apelamos nuevamente a que la política quiera transparentar el dinero que cada uno de los 47 millones todos los días aportamos directa o indirectamente”.

Al respecto, aseguró que el Gobierno está comprometido con el dinero de los contribuyentes y expresó: “Una de las premisas de este gobierno fue no mentirle a la gente. Nosotros no vamos a barrer abajo de la alfombra. Creer que hay una alternativa a esto es no haber visto la Argentina del 10 de diciembre“.

“El presidente Milei vino a cambiar la Argentina y a no mentir. Me parece que la mayoría de la gente vio que la Argentina no podía seguir así. La gente entendió que había una Argentina no era viable”, concluyó.