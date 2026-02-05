El Reino Unido intensifica su presencia militar en las Islas Malvinas

Esta rotación de unidades se suma al despliegue permanente de cazas Eurofighter Typhoon de reacción rápida desde la base de Monte Agradable, así como también operaciones logísticas con aeronaves de transporte y aviones de reabastecimiento.

El Reino Unido intensifica la ocupación ilegal en las Islas Malvinas al anunciar una nueva rotación de su compañía de infantería. El el 4.º Batallón del Regimiento de Paracaidistas (4 PARA) asumió oficialmente el relevo de la Compañía B del Regimiento Real Irlandés (1 R IRISH) como como Compañía de Infantería de Rotación (Roulement Infantry Company, RIC) de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur (British Forces South Atlantic Islands, BFSAI).

Este relevo significa el fin de un despliegue de tres meses del 1 R IRISH. Durante ese periodo, la unidad británica operó en el Área Operacional Conjunta (JOA) y sus actividades incluyeron recorridos en las Islas Malvinas, la isla Ascensión y Georgia del Sur, donde se realizó la primera patrulla terrestre desde 2023.

Soldados del Reino Unido en las Islas Malvinas.



El Reino Unido presentó las operaciones como una demostración de capacidad y flexibilidad operativa en una región totalmente remota, destacando el “profesionalismo y compromiso” del Regimiento Real Irlandés durante la misión.

Qué implica el relevo de las fuerzas británicas en las Islas Malvias

La llegada del Regimiento de Paracaidistas a las islas representa la presencia de una unidad con un perfil aerotransportable dentro del esquema británico en Malvinas.

“El Regimiento de Paracaidistas se enorgullece de volver a tener a sus oficiales y soldados operando en las islas. Esperamos mantener las sólidas amistades forjadas por nuestros predecesores y demostrarnos como una fuerza confiable y digna de confianza”, indicó el oficial a cargo de la nueva compañía.

Y añadió: “Tenemos la intención de aprovechar cada aspecto de la fantástica oportunidad que brinda servir en las Islas del Atlántico Sur y, como siempre, permanecer Utrinque Paratus”.

Soldados del Reino Unido en las Islas Malvinas.



Cabe señalar que el término “Utrinque Paratus” es una frase en latín que significa “Listos para cualquier cosa” y sirve como el lema oficial del Regimiento de Paracaidistas del Ejército Británico.

Esta rotación de unidades se suma al despliegue permanente de cazas Eurofighter Typhoon de reacción rápida desde la base de Monte Agradable, así como también operaciones logísticas con aeronaves de transporte y aviones de reabastecimiento.

