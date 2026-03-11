El Registro Civil atenderá con horario extendido en Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel y Rawson

El lunes y martes de la próxima semana las oficinas permanecerán abiertas de 8 a 18 horas para facilitar el acceso a trámites y servicios del Estado. Los turnos se podrán agendar a través del asistente virtual DINO.

El Ministerio de Gobierno del Chubut informó que las oficinas del Registro Civil de Trelew Centro, Comodoro Rivadavia Oeste, Puerto Madryn Norte, Esquel y Rawson atenderán con horario extendido los días lunes 16 y martes 17 de marzo.

Durante estas jornadas se podrán realizar todos los trámites habituales de cada delegación, entre las 8 y las 18 horas, garantizando así un acceso más amplio y cómodo a los servicios del Estado. Para una mejor organización y reducir tiempos de espera, el turno se podrá agendar a través de DINO vía WhatsApp, enviando un mensaje al 280 460-3466.

Esta medida se enmarca en las políticas implementadas por el Gobierno de la Provincia orientadas a mejorar la eficiencia, garantizar el acceso a los servicios y brindar una atención de calidad a toda la ciudadanía.