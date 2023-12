El reggaetón hot de Milett Figueroa con la participación de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa presentó el “reggaetón hot” en el “Bailando 2023” y dio de qué hablar al incorporar a Marcelo Tinelli.

Este jueves, en la emisión del “Bailando 2023“, Milett Figueroa se subió a la pista del certamen con el “reggaetón hot” y sin duda sorprendió al jurado, no solo por su performance, sino porque inesperadamente sumó a Marcelo Tinelli.

La joven peruana bailó al ritmo de Wisin y Yandel y tras su sensual baile, cerró bailándole a Marcelo, quien permaneció sentado en una silla que pusieron en el estudio. Esto sin duda llamó la atención del jurado.

“Lo sentí un poco restringido en algunos momentos, como muy marcado todo. Yo creo que lo peor fue la participación de Marcelo”, comentó Ángel de Brito y le dio un 4.

Más adelante Pampita, expresó: “Para mi ella es mas hot que esto. Yo la veía y pensé la va a romper toda, pero me faltó. Pero te juro que si en ese final le clavas un buen chape le suma unos puntitos”, sostuvo la jurado, que tiene el voto secreto de la semana.

“Vos naturalmente sos sensual, sos refinada. Una mujer de 31 años que tenes una clase, una madurez. Pero me pasa que vi más hot otras cosas que has hecho. Lo hot fue al principio y después siguió lo mismo de siempre, me gustó pero no me mató”, comentó Moria Casán y le dio un 7.

Para cerrar, Marcelo Polino expresó: “Me encantó, el principio estuvo lindo. Pero vos sos actriz y hacías como que besabas, pero te cortaste. Muy flojito”, manifestó y decidió darle un 3.