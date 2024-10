El reclutamiento de otoño en Rusia: ¿Cuántos de los 133.000 reclutas acabarán en Ucrania?

Este martes ha comenzado la última campaña de reclutamiento en Rusia, después de que el presidente Vladímir Putin firmara un decreto llamando a decenas de miles de personas al servicio militar. ¿Cuántos de ellos acabarán uniéndose a la guerra en Ucrania?

Unas 133.000 personas están a punto de ser llamadas al servicio militar en Rusia en el marco de la tradicional campaña de reclutamiento de otoño, en la que todos los hombres de entre 18 y 30 años que no sean reservistas y estén sujetos al servicio militar deben ser llamados a filas por un periodo de 12 meses.

Esta llamada a filas de otoño, que comenzó el martes y se prolongará hasta el 31 de diciembre, es la segunda campaña rutinaria de reclutamiento desde que se elevó la edad máxima de 27 a 30 años.

Los nuevos reclutas pasarán de uno a dos meses de formación básica, seguidos de tres a seis meses de formación avanzada antes de llegar a sus unidades asignadas. La legislación vigente establece que los reclutas no pueden ser desplegados en combate con menos de cuatro meses de formación ni fuera de Rusia, es decir, en la guerra de Ucrania. Sin embargo, muchos de ellos acaban así.

¿Irán todos los reclutas rusos a Ucrania?

Los reclutas no pueden ser desplegados legalmente para combatir fuera de Rusia, pero muy a menudo acaban al otro lado de la frontera alistándose en el Ejército profesional después de cumplir el servicio militar obligatorio. La ONG rusa Get Lost apoya a las personas que intentan evitar el servicio militar obligatorio, lo que a menudo se traduce en la firma de un contrato, aunque sea involuntariamente.

Según Ivan Chuvilyaev, cada vez se obliga más a los reclutas a firmar contratos con el Ejército ruso. “Un soldado alistado se encuentra en una situación muy difícil. De hecho, no tiene opciones de no firmar un contrato”, dijo Chuvilyaev a ‘Euronews’. Explicó que al principio se convence a los soldados para que lo hagan con argumentos como “todo el mundo ha firmado, pero tú aún no, y todo el mundo ha recibido dinero, pero tú no”.

Si esto no funciona, se les prometen cosas, como “si firmas, te enviaremos a servir a una región segura en algún lugar de los Urales o Siberia o cerca de casa y si no firmas, irás a una zona a la que se puede enviar a reclutas por ley“.

Una mujer pasa frente a vallas publicitarias que muestran a soldados rusos, participantes de la guerra en Ucrania en San Petersburgo, el 16 de mayo de 2024AP Photo/Dmitri Lovetsky

Pero incluso sin contrato, los reclutas pueden ser enviados a Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, o a las regiones rusas de Bélgorod, Kursk y Briansk, que, según Chuvilyaev, no son más seguras que los territorios ocupados temporalmente en las regiones ucranianas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, donde continúan los combates sobre el terreno.

“Por último, lo principal es que la práctica de falsificar documentos está muy extendida. El contrato es firmado para el recluta (por reclutadores que) ponen una ‘x’ en la casilla de la firma. El soldado se entera de ello cuando recibe una tarjeta bancaria y documentos sobre el subsidio”, explicó Chuvilyaev. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, declaró el lunes que el Ministerio de Defensa ruso no está considerando actualmente otra oleada de movilización general y que, en su lugar, se centra en que los militares rusos firmen contratos militares.

También hay movilizaciones forzosas en Ucrania

El año pasado, el reclutamiento de otoño de Rusia incluyó a residentes de los territorios ocupados de Ucrania. El Centro Nacional de Resistencia del Ejército ucraniano informó en septiembre de 2023 de la creación de los llamados “comisariados federales” en partes ocupadas de las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Además, las administraciones de ocupación instaladas por Moscú publicaban regularmente anuncios en los canales de Telegram, en los que se pedía a la población local apta para el servicio militar que facilitara datos personales y copias de documentos de identidad para su “registro temporal” y posterior alistamiento.

‘Euronews’ se puso en contacto con el Centro Nacional de Resistencia del Ejército ucraniano para obtener comentarios sobre la campaña de reclutamiento de este año en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.

Los reclutas de Kursk son valiosos activos

Cuando Kiev lanzó su incursión sorpresa en la región rusa de Kursk a principios de agosto, cientos de reclutas rusos fueron tomados como prisioneros de guerra. Las autoridades ucranianas afirmaron que su captura en territorio ruso ayudaba con el intercambio, lo que significaba que estos prisioneros podían ser canjeados por soldados ucranianos cautivos en Rusia.

Eso es exactamente lo que ocurrió el 14 de septiembre, cuando Ucrania y Rusia intercambiaron 103 prisioneros de guerra. Para el Kremlin, los jóvenes soldados rusos son especialmente valiosos, dado que, a cambio, Moscú dejó marchar a 15 defensores de Mariúpol y Azovstal, que pasaron más de dos años en cautiverio ruso.

Moscú es muy reacio a intercambiar defensores de Azovstal y Mariúpol, especialmente los del regimiento Azov. Han estado ausentes en la mayoría de los intercambios de prisioneros de guerra.

¿Cuántos reclutas necesita Moscú?

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha evitado hasta ahora declarar otra movilización parcial de reservistas desde su decisión de movilizar 300.000 soldados a finales de septiembre de 2022 en respuesta al éxito de las operaciones de contraofensiva ucranianas.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (o ISW, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, afirmó que Rusia parece carecer de los efectivos necesarios para mantener simultáneamente la escala y el ritmo de las operaciones ofensivas en Ucrania y los esfuerzos defensivos en las regiones fronterizas rusas.

El Ministerio de Defensa británico ha citado a funcionarios rusos que afirmaron en 2023 que el Ministerio de Defensa estaba reclutando individuos a un ritmo de 1.600 al día. Sin embargo, las cifras citadas públicamente este año sitúan el ritmo en unos 1.000 al día, lo que eleva la cifra a 30.000 cada mes.

“Estas cifras están a su vez probablemente infladas hasta cierto punto, pero demuestran que la táctica basada en oleadas masivas de infantería ha obligado a Rusia a reponer continuamente fuerzas en primera línea”, decía la actualización de Inteligencia del Ministerio de Defensa británico. Los blogueros militares rusos afirmaron a finales de agosto que el Gobierno ruso sigue confiando en las fuerzas militares regulares, el personal movilizado y los voluntarios engañados a corto plazo para continuar las operaciones ofensivas rusas en Ucrania.

¿Cuánto cuesta?

El Gobierno ruso presentó el lunes a la Duma Estatal un proyecto de ley sobre el presupuesto federal para el periodo 2025-2027. Según el mismo, el Gobierno ruso tiene previsto gastar 165.000 millones de euros (17 billones de rublos) en Seguridad Nacional y Defensa en 2025, es decir, alrededor del 41% de sus gastos anuales.

En particular, el presupuesto asigna 136 millones de euros anuales de 2025 a 2027 para crear una reserva de movilización en las Fuerzas Armadas rusas. El proyecto de ley también prevé unos 388 millones de euros en 2025 para financiar el denominado “Fondo de los Defensores de la Patria”, que apoya a los veteranos rusos y a sus familias.

Fuente EuroNews