El próximo álbum de Jennifer López estará dedicado a Ben Affleck

¡Nuevamente JLo le dedica un álbum a su gran amor! El disco va a compartir el viaje emocional, espiritual y psicológico que transitó la diva del Bronx en las últimas dos décadas

Hace 20 años, Jennifer López lanzó su álbum titulado This is me, antes de que Ben Affleck le propusiera matrimonio en aquel entonces y la artista le dedicó al actor la totalidad de su obra. Actualmente, anunció el álbum que saldrá el año que viene, que se llamará This is me… now (Ésta soy yo… ahora).

En una reciente entrevista con Vogue, López comentó que con este álbum quería dejar en claro los asuntos sobre su vida amorosa: “La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me sucedió en el camino, los hombres con los que estuve, pero realmente no tienen idea, y muchas veces se equivocan mucho. Hay una parte de mí que estaba ocultando un lado de mí mismo a todos. Y siento que estoy en un lugar de mi vida, finalmente, donde tengo algo que decir al respecto”, afirmó la cantante.

Recordando que tras conocerse en el 2002 y posteriormente hacer pública su relación, Ben Affleck le pidió matrimonio a Jennifer López. Sin embargo, la constante atención mediática que recibían acabó contribuyendo de forma negativa en la relación y finalmente pospusieron su boda cuatro días antes de celebrarla, pero un año después, en 2004, anunciaron su ruptura.

Después de que cada uno siguiera su camino, cada uno con sus respectivas parejas, con quienes terminaron separados, se conoció posteriormente que JLo y Affleck seguían en contacto, por email. Por lo que en el 2021, luego de rumores de que habían regresado por apariciones públicas que captó la prensa, se confirmó que estaban juntos nuevamente y en el 2022 finalmente se casaron.