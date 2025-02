El provocador paseo de la China Suárez en Turquía dirigido al corazón de Wanda: “Caminando juntos”

En medio del tenso proceso de divorcio entre la empresaria y el futbolista, la actriz hizo un posteo desde Estambul que podría enfurecer a la empresaria

El culebrón entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez parece estar lejos de llegar a su capítulo final. Esta vez, un posteo del futbolista desde Estambul generó una nueva ola de reacciones. Pero, ahora, causaron revuelo debido al provocativo paseo que realizaron con uno de los perros de la expareja, Tano, que no pasó desapercibido por los fanáticos.

En una foto que rápidamente se viralizó en las redes sociales, Mauro compartió una tierna imagen abrazado de la China frente al mar de Mármara. Ambos estaban acompañados por Tano, el perro que compartieron durante su matrimonio. La frase acompañante de la publicación, “Caminando juntos, creando recuerdos”, generó una serie de reacciones, muchas de ellas en tono irónico, ya que varios la interpretaron como un gesto dirigido hacia Wanda.

En medio de este contexto, el posteo de Icardi con su novia apareció como una respuesta directa. La imagen, en la que ambos se muestran abrazados al perro de la expareja, fue tomada por muchos de los seguidores de la empresaria como una clara provocación. “Ni el perro la quiere, pobrecito”; “Pobre perro, quiere escapar”; “Se ríen de Wanda pidiendo la custodia del perrito”; “La cara del perro… Ni la soporta”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales, en su mayoría cargados de sarcasmo y malestar por la situación.

La China y Mauro con Tano, una de las mascotas que él y su expareja compartían durante su matrimonio

Cabe recordar que Tano, el perro de raza mastín napolitano, fue parte de la vida de Nara e Icardi durante su matrimonio y hasta acompañó a la familia en varios viajes. Sin embargo, después de la separación y los turbulentos episodios mediáticos que la siguieron, el perro ha quedado entre las tensiones que rodean la vida privada de la expareja. Ante esto, la polémica se intensificó aún más cuando Suárez, en un giro inesperado, apareció compartiendo este momento íntimo con el delantero, dejando en claro que la situación había escalado más seriedad de lo esperado a semanas de haber confirmado su vínculo amoroso.

Frente al mar de Mármara, la pareja se lució en un paseo con la mascota

Lo cierto es que la animadora no realizó ningún comentario respecto a la presencia del animal en el último posteo que realizó su futuro exesposo con la artista. Pero, a finales de enero, había realizado un reclamo al respecto. En ese entonces, Nara se vio involucrada en una situación bastante tensa cuando en sus redes sociales expresó angustia debido a la incertidumbre sobre el paradero de las mascotas que quedaron en Estambul, quienes la acompañaron a ella y a su hija a lo largo de los últimos años lejos de su tierra natal. A través de sus historias de Instagram, compartió su preocupación por los animales, principalmente los perros y gatos que los niños tanto extrañaban. En su post, comentó: “Estamos tratando de recuperarlas. Creo que están en una guardería, pero no sabemos bien. Los chicos extrañan a sus perras y sus gatos”.

A medida que las horas pasaban, los fans de Wanda continuaron demostrando su descontento ante la provocación que sintieron a través de los posteos de la pareja. No obstante, en sus historias, el deportista no dejó de mostrar su felicidad con la modelo en la capital turca, dejando en claro que esta situación no los afecta pese a que todavía no hay señales del retorno de las mascotas a sus hijas y a los de Maxi López.

El perro forma parte de la vida del futbolista y la empresaria desde sus días en París

En uno de sus viajes, Wanda junto al perro (Instagram)

Esta nueva parte en la novela mediática de Icardi, Suárez y Nara demuestra que el conflicto sigue abierto y que cada paso, cada imagen, cada palabra, se convierte en una nueva chispa que avivará el fuego de este triángulo amoroso. Ahora, queda saber cuáles serán los siguientes capítulos en esta historia.

