El Programa Raíces sigue llegando a cada rincón de la provincia

Tres familias de Camarones recibieron acompañamiento económico para poner en marcha y fortalecer sus emprendimientos productivos.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo el trabajo de emprendedores locales mediante el Programa Provincial Raíces, que impulsa la producción y el empleo genuino en cada localidad de la provincia.

En esta oportunidad, tres familias de la localidad de Camarones recibieron el apoyo económico del programa para consolidar y poner en marcha sus microemprendimientos, generando oportunidades de desarrollo local:

• Medina Hernán Hilario: brinda el único servicio de peluquería canina en la zona. Gracias al programa, incorporará equipamiento que mejorará la calidad del servicio y permitirá ampliar su clientela.

• Sepúlveda Laura Ailín: desarrolla un emprendimiento de lavandería que le permitirá fortalecer sus ingresos y brindar un servicio de calidad a su comunidad.

• Erice Xavier Natanael: lleva adelante un proyecto de producción audiovisual y, con la asistencia del programa, podrá adquirir equipamiento específico para mejorar la calidad de sus trabajos.

En tal sentido, cabe señalar que la propia ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, junto al presidente del Concejo Deliberante y el titular de la cartera de Acción Social municipal, recorrió los emprendimientos y dialogó con sus beneficiarios, destacando la importancia del acompañamiento provincial a las familias que generan trabajo y desarrollo en sus comunidades.

“Es muy importante seguir consolidando la presencia en el territorio. Poner en marcha proyectos productivos que generen mano de obra genuina y acompañen el esfuerzo de las familias que apuestan al trabajo es prioridad en la gestión del gobernador Ignacio Torres”, destacó la ministra Papaiani.

El Programa Raíces continúa extendiéndose a lo largo y ancho del territorio provincial, impulsando la creación de empleo, el fortalecimiento de la economía local y el arraigo de las familias chubutenses.