El PRO se distanció de Milei tras rechazar al DNU que aumentó los gastos de la SIDE: “Esto no es el cambio”

El espacio que dirige Mauricio Macri difundió un duro comunicado posicionándose en contra del Gobierno de Javier Milei: “Este no es el cambio”. Patricia Bullrich acusó a los diputados de ponerse del lado de las mafias.

Luego de votar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que preveía fondos reservados para la SIDE, el PRO, el espacio presidido por el expresidente Mauricio Macri, emitió un comunicado argumentando su decisión y en el que cruzó al Gobierno de Javier Milei por su intento de aumentar esos gastos.

El bloque del PRO encabezó el texto con la frase “Esto no es el cambio”. Y luego subrayó las diferencias con el Gobierno que se acentuaron en las últimas semanas: “Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que ‘no hay plata’, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio”.

“El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”, sentenció la fuerza aliada de La Libertad Avanza (LLA).

ESTO NO ES EL CAMBIO



Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un… — PRO (@proargentina) August 21, 2024

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresidenta del PRO, respondió con un tuit explicando para qué estaban previstos esos fondos. “El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”.

Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados… y una SIDE desmantelada.



El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2024

“La importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. El rechazo al DNU lo celebran los criminales”, añadió Bullrich.

En tanto, el diputado Damián Arabia, cercano a la ministra, respondió al mismo tuit del PRO: “Cuatro semanas llevamos en el bloque de diputados debatiendo este asunto, y si bien no había consenso sobre como votar, si tuvimos consenso de no dar quorum. Este comunicado inconsulto y sin firma, no nos representa”.