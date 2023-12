El PRO desembarcó en el área que maneja los planes sociales

Más allá de su titular Pablo De la Torre, su hermano Joaquín llenó casilleros con la estructura de San Miguel. El reemplazo de Pérsico es hombre de Valenzuela. Presencia de Lomas de Zamora.

La estructura del conurbano del PRO comenzó a desembarcar en la flamante secretaría de Niñez y Familia (antes Desarrollo Social). Más allá de que su titular, Pablo De la Torre, viene trabajando hace algunos años con Javier Milei, detrás de su figura aparecen dirigentes clave vinculados a intendentes de ese partido. Su hermano, Joaquín De la Torre, comenzó a llenar casilleros con exfuncionarios suyos de su época como intendente de San Miguel. Y también hizo lo propio Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.



Según pudo confirmar Perfil, el actual secretario de Seguridad de San Miguel, Héctor Calvente tendrá rol como interlocutor con grupos piqueteros. Durante la gestión de María Eugenia Vidal fue titular del Astillero Río Santiago. Otro dirigente clave será Agustín Sánchez Sorondo, que trabajó con De la Torre durante la gestión de Vidal y será subsecretario de administración del ministerio.

El reemplazo de Pérsico

Por otra parte, a Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y ex titular de Economía Social, lo reemplazó Rodrigo “Roco” Aybar. Esta área es clave porque administra todo el universo de Potenciar Trabajo, que llega casi a 2 millones de planes sociales. Aybar responde políticamente a Diego Valenzuela, intendente del PRO de Tres de Febrero. Hasta hace unas horas había sido secretario de Servicios Públicos y Ambiente del distrito y asumió el 10 de diciembre como concejal allí. Ahora tendrá la tarea más importante dentro del organismo debajo de De la Torre. Antes, había trabajado con Jorge Telerman y Vidal.

Su jefe de gabinete para esta tarea será Guillermo Viñuales, dirigente del PRO de Lomas de Zamora. Jugó la interna a intendente debajo de la lista de Diego Santilli y conoce hace años a Aybar.

¿Cómo viene la transición?

Este medio dialogó con las dos partes de la negociación, salientes y entrantes. Y allí comienza a observarse la tensión. Dirigentes que dejaron el ministerio señalaron que hubo reuniones protocolares, pero no mucho más. Hablaron de una “improvisación” en el desembarco, de falta de dirigentes por lo cual la situación “está paralizada”. “A tal punto que llamaron a Mariano Cascallares, de Almirante Brown, para que diera una mirada por su experiencia en el rubro”, apuntaron. Cascallares es intendente peronista.

Los que llegan se reunieron con la exministra y ahora diputada Victoria Tolosa Paz. Según reconstruyó PERFIL, ella les dijo que manejaba “muy poco” del organismo y que el hombre fuerte era Pérsico. Que no había mucho más por hacer de su lado. Las reuniones con los piqueteros, en cambio, fueron más difíciles. Se reclamó el pago por adelantado del Potenciar de enero por la inflación, del bono de fin de año y se insistió con las demoras en la entrega de alimentos, algo que comenzó hace por lo menos 4 meses. El problema que encuentra el equipo nuevo es que aún muchos no tienen poder de firma y que con la devaluación y el ritmo inflacionario, proveedores prefieren no vender para esperar a que se “acomoden” los precios.

Dentro del laberinto que es el organigrama de un ministerio poderoso los nuevos funcionarios comenzaron a preguntar quien es quien en puestos de decisión y saber si son planta permanente o contratos políticos. El temor real es que las cúpulas cambien pero abajo sigan los que responden a las organizaciones sociales.

Por Ramón Indart-Perfil