El primer vuelo comercial entre EE. UU. y Venezuela desde 2019 aterriza en Caracas

El vuelo AA3599 de American Airlines se convirtió este jueves 30 de abril en el primer avión comercial, desde 2019, en viajar directo de Estados Unidos a Venezuela, siete años después de que el Departamento de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ordenara una suspensión indefinida, alegando motivos de seguridad.

Los trayectos aéreos sin escalas entre Estados Unidos y Venezuela vuelven a ser posibles este jueves, tras siete años inoperativos y casi cuatro meses después de la captura del líder chavista Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en una sorpresiva operación en Caracas en la madrugada del 3 de enero.

El flujo aéreo se reestablece, además, un mes después de que Estados Unidos reabriera formalmente su embajada en Caracas tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas con Venezuela.

“Estoy muy emocionado de ir a ver a mi familia y tengo muchas ganas de conocer el país”, expresó el pasajero Lennart Ochoa, de Miami, poco antes de abordar. El hombre se declaró “listo para partir” antes de comentar que compró su boleto tan pronto como estuvieron disponibles. “Poder ir a ver a mi familia en un vuelo directo de Miami a Caracas no tiene precio”.

#ÚltimaHora | El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en cerca de siete años despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami a bordo de un avión de American Airlines y en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico… pic.twitter.com/sspJumfa00 — Globovisión (@globovision) April 30, 2026

El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, también figuraba entre los pasajeros del vuelo inaugural. Agen tiene previsto reunirse con funcionarios y ejecutivos venezolanos de los sectores energético y minero, según informó el Gobierno venezolano, en el marco de los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para facilitar la entrada de empresas estadounidenses al país sudamericano.

En el Aeropuerto Internacional de Miami, el personal de American Airlines entregó a los pasajeros pequeñas banderas venezolanas. Globos con la bandera tricolor adornaban la puerta de embarque.

El vuelo AA3599, operado por Envoy Air, filial de American Airlines, despegó de Miami a las 10:11 (hora local), cinco minutos antes de lo previsto, según la información de salidas de vuelos del Aeropuerto Internacional de Miami. La aeronave aterrizó aproximadamente tres horas después en la capital venezolana y regresó a Florida esa misma tarde.

Anteriormente, la aerolínea anunció que un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas comenzará a operar a partir del 21 de mayo.

Una promesa de Donald Trump a Delcy Rodríguez

A finales del pasado enero, el mandatario estadounidense, Donald Trump, comentó que había informado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que abriría todo el espacio aéreo comercial sobre el país.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y allí estarán seguros”, manifestó el líder republicano en ese momento.

Las palabras de Trump se materializaron este jueves con el aterrizaje del avión de American Airlines, el primero desde que se rompieron las relaciones diplomáticas en 2019. Durante los últimos siete años, los pasajeros han dependido de aerolíneas internacionales y rutas indirectas a través de países latinoamericanos vecinos.

En enero, cuando la aerolínea anunció la reanudación de los vuelos, destacó que brindaría a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y buscar nuevas oportunidades de negocio.

American Airlines fue la última empresa estadounidense en volar a Venezuela. Suspendió los vuelos entre Miami y Caracas en 2019, así como los trayectos a la ciudad petrolera de Maracaibo. Delta y United Airlines se retiraron en 2017 en medio de una profunda crisis política, económica y social que obligó a millones de personas a huir del país.

“Los padres podrán conectar con sus hijos, los abuelos con sus nietos y familias enteras con el hogar que los formó y crió (…) Miami-Dade alberga a la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos”, celebró la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa antes de que comenzara el embarque.

Fuente: France24