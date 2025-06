El primer detenido en la marcha por Cristina Kirchner fue acusado de amenazar de muerte a Milei

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo al manifestante que, en camino a la movilización en Plaza de Mayo, amenazó al presidente frente a cámara. Así lo celebró la ministra Patricia Bullrich: “Amenazas, respuesta inmediata”.

En la previa del acto central que se realizará esta tarde en rechazo a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner por la condena en la causa Vialidad, un manifestante que se dirigía en una camioneta hacia la movilización en Plaza de Mayo amenazó de muerte al presidente Javier Milei y fue detenido de inmediato por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se identificó como Joel Miguel Pessi y, frente a cámara, exclamó: “Lo vamo’ a matar a Milei, al hijo de mil p… de Milei. Andate, Milei. Vendepatria hdp”.

A una hora del hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó en su cuenta de X que el manifestante ya estaba detenido. “Ya está detenido por la PSA. Amenazas, respuesta inmediata”, escribió.

La detención se produjo cerca del mediodía gracias al dispositivo de seguridad preventiva que montó el Ministerio de Seguridad, liderado por Bullrich, en la Autopista General Pablo Ricchieri, a la altura del Mercado Central. De acuerdo a lo informado, el detenido se trasladaba en una camioneta Toyota Hilux cuando, frente a un medio periodístico presente en el lugar, profirió insultos y amenazas contra la integridad física del presidente.

Joel Pessi fue puesto en estado de incomunicación y trasladado a una unidad operativa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. Apenas ocurrió el hecho, habló con otro medio y dijo: “No dije ‘lo vamos a matar’, no me acuerdo bien. Le dije ‘hijo de puta’, en un momento de bronca, de la bronca que tenemos todos los argentinos por todo lo que estamos pasando”.

A minutos del acto por Cristina Kirchner

A medida que avanzaba la mañana, en Plaza de Mayo la movilización convocada por el peronismo se preparaba para el acto central en rechazo a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. La columna principal de La Cámpora llegó cerca de las 12:30, ingresando por Diagonal Sur al ritmo de “Abran paso, llegó la JP” y entonaron canciones como “Vamos Cristina, no podemos perder, quiero que ganes de vuelta”, acompañados por Amor Clasificado de Rodrigo.

La plaza está parcialmente ocupada a diez minutos del inicio del acto, aunque la mayoría de las agrupaciones aún esperan para ingresar. Algunas de las columnas permanecen detenidas en Diagonal Sur y Avenida de Mayo, preparándose para avanzar.

En las calles del microcentro, desde avenida San Juan y Bernardo de Yrigoyen hacia Plaza de Mayo, el tránsito está casi ausente y los militantes caminan lentamente hacia el punto de encuentro para apoyar a la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en San José al 1100.

Fuente: Perfil