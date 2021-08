El presidente del Barcelona: “Leo quería quedarse, pero no hay margen salarial y no voy a hipotecar al club”

El presidente afirmó que Leo “hizo todo lo posible” por quedarse y tiró: “No me consta lo del PSG, pero sí que tiene opciones”.

En una extensa conferencia de prensa en la mañana del viernes desde el Camp Nou, Joan Laporta, presidente del Barcelona, tuvo que dar explicaciones tras el anuncio de que Lionel Messi no seguirá en el club, lo que había sido su gran promesa de campaña. Más allá de los motivos económicos y su enfrentamiento con LaLiga, el dirigente contó qué habló con Leo y también habló del futuro del 10.

“Me hubiera gustado firmar el último contrato. Leo ha hecho todo lo que ha podido y más para que esto se produjera. Nada que reprochar. He estado hablando con Jorge, me he mensajeado con Leo. La decisión está hecha, está tomada. No hay margen. Hay un tiempo límite y el jugador tiene otras propuestas, necesita un tiempo para poder evaluar y ejecutar las otras opciones que tiene”, sostuvo Laporta.

La comunicación con los Messi

-“Hace dos dias que llego a la conclusión de que esto no da para más y ahí hablo con el padre de Leo. No pidieron nada fuera dentro de los límites normales de una negociación. Nada que hiciera el contrato imposible. Estábamos de acuerdo con las intenciones de las dos partes, pero no lo hemos podido formalizar. Ellos han hecho todos los esfuerzos. Él se quería quedar en el Barsa incluso si tuviera una oferta que le mejorara las condiciones. No hay más caso”.

¿Por qué se cayó la renovación?

–“Leo ha puesto todas las facilidades posibles. Jugar dos años y que se los pagáramos en cinco años. El acuerdo lo teníamos, si hubieran aceptado la oferta ya estaba todo hecho. Estábamos emocionados. Esta negociación ha concluido y no se ha podido inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barsa”.

El futuro de Leo… ¿En el PSG?

-“Habría que preguntar a Messi y representantes sobre su futuro. Es el mejor del mundo, la lógica te lleva a pensar que tiene otras ofertas muy buenas. La nuestra era la mejor dentro de las posibilidades económicas del Barsa, incluso yendo más allá. No se ha podido realizar por limitación salarial. A mí me gustaría verlo aquí. Si no, donde decida él. No me consta interés del PSG, pero sí que tiene otras opciones”.

Partido homenaje

-“El homenaje que se le hará será el que Leo quiera y el que le venga bien. Nos gustaría hacerle uno cada día. Con la situación sanitaria, se hace complicado. Espero poder ver algún día el homenaje que Leo se merece”.

El legado de Messi en el Barsa

-“Messi deja un legado excelente. Es el jugador con más títulos en la historia del club. Deja la impronta de la mejor etapa en la historia del club. Ha dejado muchas alegrías, una ilusión colectiva. Muchas imágenes para la historia. Tenemos una agradecimiento eterno”.