El polémico mensaje de Marlene Montaner sobre Stefi Roitman

La esposa de Ricardo Montaner subió una curiosa reflexión para Navidad que no dejó bien parada a la actriz

Marlene Rodríguez Montaner, esposa de Ricardo Montaner, compartió un curioso mensaje para Navidad que llamó la atención de sus seguidores.

A pesar de que desmintieron tener un mal vínculo en el pasado, este post de la empresaria encendió las alarmas porque le envía un claro palito a su nuera.

Marlene Montaner compartió una lista de intenciones y deseos en sus redes sociales donde menciona lo que su hijo Ricky Montaner hace por Stefi Roitman. “Por el amor de Ricky a Stef que lo hace hacer cosas que no le encantan y solo hace por amor”, fue el primer ítem de su lista de intenciones.

EL MENSAJE DE MARLENE MONTANER SOBRE STEFI ROITMAN QUE ENCENDIÓ POLÉMICA

“Por ver a cinco de los varones salir a buscar la cena en un clima que no invitaba a salir”; “Por la nevada que nos regalaste (en Estados Unidos), la cantidad perfecta”; “Por el paseo en el mercadito alemán mientras nevaba”; “Por tus planes”; “Por Nochebuena juntos y bien”; “Y por la tía Adys”, continuó en su publicación.

“Esta Navidad con tres nietos nuevos. La felicidad… Dios es sobreabundante”, concluyó.

LA FAMILIA MONTANER TAMBIÉN COMPARTE UN REALITY EN DISNEY PLUS.

Los rumores de mala relación entre Stefi Roitman y Marlene Montaner

Los rumores de mala relación entre Stefi Roitman y Marlene Montaner surgieron en enero de este año durante la boda con Ricky Montaner.

“Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi y Marlene hay tensión. Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, contó el periodista Juan Etchegoyen en ese entonces.

MARLENE Y RICARDO MONTANER, JUNTO A RICKY Y STEFI.

Sin embargo, Stefi Roitman se encargó de desmentir las versiones. “Ya me parece demasiado, no sé cuán interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido“, señaló la actriz.

“Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es ‘Stefi respondió'”, añadió explicando por qué no había salido a aclarar estos rumores.