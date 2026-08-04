El plan detrás de OCA Air: cómo el fin de Flybondi puede dar origen a nuevo gigante del transporte

El fondo inversor dueño de la aerolínea busca definir una nueva estructura con el objetivo de combinar aviación, logística, distribución y tecnología

Detrás del posible nacimiento de OCA Air aparece una estrategia de negocios mucho más ambiciosa que no pasa solamente por la discusión sobre si Flybondi pasará a llamarse de otra forma sino que también puede terminar siendo apenas la parte más visible de un proceso mucho más profundo.

Puertas adentro de la compañía se desarrolló una auditoría integral que puede definir el futuro del negocio y el rol que ocupará la aerolínea dentro del conglomerado que comenzó a construir COC Global Enterprise.

El holding encabezado por Leonardo Scatturice fijó para fines de julio pasado la conclusión de esa investigación interna, un trabajo que no se limita a revisar balances o cuantificar deudas.

Si bien todavía no se dieron a conocer las conclusiones de la investigación, el objetivo era reconstruir cómo llegó Flybondi a una de las mayores crisis de su historia, identificar eventuales responsabilidades de la gestión anterior y establecer si la compañía puede recuperarse conservando la identidad con la que nació o necesita comenzar de cero.

La aparición de imágenes internas con la denominación OCA Air alimentó las especulaciones sobre un relanzamiento de la empresa.

Sin embargo, el eventual cambio de nombre sería apenas una consecuencia de una estrategia mucho más amplia que pasa por saber si resulta más conveniente integrar Flybondi a un ecosistema logístico capaz de generar ingresos por distintas vías, reduciendo la dependencia casi exclusiva del negocio de transporte de pasajeros.

Ese análisis adquiere relevancia porque la investigación se desarrolla mientras la empresa intenta salir de una profunda crisis operativa y financiera, marcada por cancelaciones masivas, caída de participación de mercado, conflictos laborales, deudas con proveedores y crecientes cuestionamientos regulatorios tanto en Argentina como en Brasil.

Un plan global más allá del cambio de nombre

Detrás de ese proceso aparece un proyecto de mayor escala que ayuda a entender por qué COC Global Enterprise desembarcó en el sector aeronáutico.

Flybondi nunca habría sido una inversión aislada sino que formaría parte de un plan destinado a construir uno de los mayores grupos privados de transporte y logística de la Argentina.

De hecho, la compra de la aerolínea fue seguida por la adquisición de OCA, la empresa postal privada más importante del país, con una extensa red de plantas, centros de distribución, sucursales y miles de vehículos.

Meses más tarde el holding también avanzó sobre Grupo Flecha, incorporando compañías especializadas en transporte de cargas, distribución para comercio electrónico, soluciones tecnológicas para logística, monitoreo de flotas y servicios vinculados con la cadena de abastecimiento.

Vista en conjunto, la secuencia deja de parecer una serie de compras independientes y muestra la construcción de una plataforma integrada donde cada empresa cumple una función específica.

Por caso, OCA aporta la capilaridad logística; Grupo Flecha fortalece la distribución terrestre y la tecnología y Flybondi podría transformarse en el brazo aéreo capaz de conectar ese sistema dentro de la Argentina y con otros mercados de la región.

Bajo esa lógica, la eventual desaparición de la marca Flybondi no respondería solamente a una necesidad de despegarse de una imagen deteriorada por la crisis.

También sería la forma de unificar todas esas operaciones bajo una identidad corporativa común, más asociada al negocio logístico que al modelo de una aerolínea ultra low cost.

De low cost a plataforma logística

Para entender por qué la auditoría puede terminar con el nacimiento de OCA Air hay que mirar más allá de Flybondi.

La estrategia de COC Global Enterprise es construir un operador integrado de transporte y logística con presencia en distintas etapas de la cadena.

De hecho, el holding controla compañías vinculadas al transporte terrestre, almacenamiento, distribución de última milla, soluciones tecnológicas y servicios asociados.

En ese contexto, crear OCA Air sería tener el brazo aéreo de un ecosistema logístico integrado, capaz de mover pasajeros cuando el negocio lo justifique, pero también de potenciar el transporte de carga, un segmento que gana protagonismo impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de entregas cada vez más rápidas.

Ese cambio implicaría además abandonar, al menos parcialmente, el modelo con el que nació Flybondi que, durante ocho años apostó casi exclusivamente a competir mediante tarifas bajas y altos niveles de utilización de la flota.

La nueva administración parece analizar un esquema diferente, con una estructura más diversificada y menos dependiente de la venta de pasajes.

En ese sentido, el resultado de la auditoría será determinante para saber si ese proyecto puede desarrollarse sobre la estructura actual o si requiere una ruptura mucho más profunda.

Si las conclusiones confirman que la marca Flybondi quedó demasiado asociada a los problemas operativos, el cambio de identidad dejará de ser una cuestión estética para convertirse en una decisión estratégica dentro de un plan empresarial mucho más amplio.

Determinar responsabilidades y definir el futuro

La auditoría encargada por COC Global Enterprise no tiene únicamente un objetivo contable.

Según manifestó la propia compañía al asumir el control de Flybondi, la revisión también apunta a establecer cómo se administró la empresa durante los últimos años y si la información recibida por los nuevos accionistas reflejaba la verdadera situación financiera y operativa de la aerolínea.

De hecho, la nueva conducción ya dejó trascender que detectó diferencias entre el estado real de la empresa y el escenario que había sido presentado durante el proceso de adquisición.

Incluso desplazó a buena parte del management anterior y advirtió que, una vez concluida la auditoría, evaluaría los pasos a seguir si surgieran irregularidades o responsabilidades de la gestión saliente.

Mientras tanto, la compañía intenta normalizar una operación que durante julio sufrió cancelaciones masivas, redujo drásticamente la cantidad de vuelos, renegoció compromisos con proveedores de combustible y mantenimiento para volver a poner parte de la flota en servicio y quedó bajo la lupa de las autoridades aeronáuticas de Argentina y Brasil.

En el mercado sostienen que la prioridad inmediata será estabilizar la operación y recuperar la confianza de los pasajeros.

Pero, al mismo tiempo, el holding deberá decidir qué papel tendrá la compañía dentro de su estructura.

Los desafíos de la posible nueva identidad

El primer gran desafío será financiero ya que, más allá de la inyección de capital anunciada, Flybondi todavía necesita recuperar una operación estable, recomponer su programación, volver a ganar la confianza de los pasajeros y normalizar la relación con proveedores, organismos oficiales y trabajadores.

A eso se suma otro factor: una marca no cambia la percepción del mercado por sí sola.

Si finalmente nace OCA Air, el nuevo nombre deberá demostrar desde el primer día que detrás existe una compañía distinta, con una operación más confiable y una estructura capaz de cumplir con lo que vende.

De lo contrario, el cambio de identidad correrá el riesgo de ser visto apenas como un maquillaje corporativo.

Pero si el plan logra ejecutarse, el grupo podría posicionarse en un segmento con fuerte potencial de crecimiento.

La combinación de transporte terrestre, distribución de última milla, centros logísticos, soluciones tecnológicas y transporte aéreo permitiría ofrecer un servicio integrado tanto para grandes empresas como para el comercio electrónico, uno de los negocios que más creció en los últimos años.

Ese modelo ya tiene antecedentes internacionales en gigantes que combinan aviones, centros de distribución, camiones y tecnología para controlar toda la cadena logística:

Amazon

DHL

FedEx

UPS

Las diferencias de escala son enormes, pero el concepto es similar: reducir la dependencia de terceros y ganar eficiencia integrando cada etapa del proceso.

En la Argentina, un jugador privado con esas características todavía no existe con la dimensión que pretende alcanzar COC Global Enterprise.

Por eso, la investigación sobre Flybondi y el eventual nacimiento de OCA Air podrían representar mucho más que una noticia del sector aerocomercial. Serían el primer paso de un proyecto que busca redefinir el mapa de la logística privada en el país.

Por Andrés Sanguinetti-IP