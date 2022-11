El pícaro gesto de Benjamín Vicuña que sonrojó a Camila Homs y quedó grabado

El chileno se mostró muy cercano a la ex pareja de Rodrigo de Paul. Mirá el video en la nota.

Camila Homs no pudo disimular y se sonrojó en plena nota de Socios del Espectáculo (El Trece), cuando Benjamín Vicuña le lanzó un beso desde lejos a modo de despedida.

Santiago Riva Roy se encontraba en plena entrevista con Homs en la gala de Los más Clickeados 2022, en lo que el actor chileno optó por decirle adiós a la ex de Rodrigo De Paul y esta le respondió con una sonrisa que fue acompañada de un guiño: “Nos vemos, adiós“.

“Muy pulposo ese beso que te tiró Vicuña, perdón pero fue muy muaaack… Muy chinguenguencha“, señaló picante Riva Roy mientras que Camila solo soltó una risa nerviosa y negó tener algún vínculo amoroso con Benjamín: “No, no“. “Me gusta esta pareja, eh“, insistió el cronista, a lo cual Camila contestó con una afirmación que desmintió su separación de Carlos Benvenuto: “¡Ay, no, por favor! Es un divino, Benja. Está todo bien, charlamos y sí, lo conozco, pero no, estoy acompañada“.

Por su parte, Rodrigo Lussich contó qué fue lo que pudo apreciar entre Camila y Benjamín en la gala a la que también estuvo invitado: “Ella estaba con una amiga y Vicuña estaba en la de él, después si ellos intercambiaron miradas, no sabemos“.

La terrible coincidencia de Camila Homs y Tini Stoessel en el recital de Coldplay

A pesar de la gran cantidad de shows que Coldplay programó en Argentina, Camila Homs fue ayer a ver a la exitosa banda, justo el mismo día que cantó Tini Stoessel. Sobre esto hablaron hoy en Manañísima (Ciudad Magazine).

“Cami Homs fue ayer al show de Coldplay. Espectacular, ¿quién no quiere ir? Y se encuentra justo que la invitada de ayer era Tini”, contó Pampito, entre risas, reparando en la inesperada coincidencia.

Siguiendo con el relato de su panelista, Carmen Barbieri agregó: “Tini no estaba anunciada. Salió de sorpresa”. “(La tarde del martes) la anunciaron (a Tini) y Cami Homs tenía las entradas de antes... Tini cantó dos temas”, respondió él.

Tras ver la actuación de Tini, Carmen destacó el look de la artista y su performance: “Cuando salió Tini recibió una ovación”.

En ese contexto, Pampito puso el acento en la versión de separación de Camila Homs y Charly Benvenuto, tras las fotos de la parejita disfrutando del show de Coldplay. “Esta es una doble noticia, porque se confirma que Cami no se separó (de Charly Benvenuto). Luli Fernández había contado que había tenido un impasse con Charly. Pero ayer estuvieron juntos”, señaló el panelista.

Y agregó a modo de cierre: “El colega Gustavo Mendez mostró las imágenes de Cami saliendo del recital con Charly”.