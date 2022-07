El pícaro consejo de Lali a un folclorista

La cantante pop utilizó un ingenioso argumento para persuadir a un participante de elegirla a ella. Mirá el video.

El encargado de romper el hielo fue Elías Muñoz, un muchacho de 23 años que es luthier, y que eligió “Coleccionista de canciones” para interesar a los especialistas. Y ese tema dio resultados, porque Montaner no tardó en presionar el botón, seguido luego de la Sole. En la devolución, Ricardo destacó: “Cantas muy bonito, pero a pesar de que los nervios se notaban un poquito, cantaste muy bien. Tenés clarísimo el instrumento que tienes en tu garganta, lo manejas muy bien. Te digo que para los 23 años que tienes, pareces un tipo con mucha experiencia cantando”. En su turno, Pastorutti subrayó: “Voces como las tuyas son perfectamente reconocibles, eso es lo que más me atrae de tu propuesta”. Finalmente, Muñoz se decantó por Montaner.

En segundo lugar, Nahuel Lemes de Uruguay confesó cuando se presentó: “La música fue un refugio toda mi vida, cuando mi mamá se fue a vivir a España”. Y con una propuesta llena de energía, entonó “Será que no me amas”, pero sin lograr girar ninguna silla. Con la intención de animarlo, Ricky le dijo: “Momentos como estos a uno lo ponen triste, la reacción es sentirte triste, pero yo te aseguro que me han dicho que no en cosas y me partieron el corazón, y hoy puedo decir que esto va a llevar a algo positivo. La vida no pasa en contra tuyo, pasa para ti. Este momento va a significarte algo”.

Luego llegó el turno de Nicolás Reartes, un joven cordobés que cantó “Chacarera del sufrido”, y que pronto logró dar vuelta la silla de todos los jurados. Muy atenta, y con la intención que quedarse con el participante, la Sole bloqueó a Mau y Ricky, y luego comentó: “Me gustó mucho cómo hiciste esta música, tenés una voz súper clara”. Lali, que también quería reclutar al joven para su equipo, utilizó un argumento de lo más afilado: “Lo evidente es que te vas a ir con la Sole, pero este es un programa de sorpresas, y yo te puedo decir que lo pienses, porque el equipo de la Sole es ir a Puerto Rico y cantar reggaetón. Pero si de pronto venís al team Lali, sos como la joya. Yo te invito a probar algo diferente, estar en un equipo donde serías la voz del folclore, la voz distinta”.

Lemes, con mucha emoción, confesó: “Vine a este lugar sin esperar nada, y me llevo esta sorpresa hermosa, que quieren tenerme en su equipo, para mí son unos grandes, y pararme en este lugar es un sueño cumplido”. Finalmente, el cantante optó por irse con la Sole, y ella muy conmovida, le confesó sobre su elección sobre hacer folclore: “En mi adolescencia, me sentí muchas veces fuera de este mundo. Fue muy difícil pelearla en este género, siendo mujer quizá más todavía, y esas semillitas que a veces uno cree que no están dando frutos, verlas hoy acá, me emociona muchísimo”.

Mora Rivalora, una estudiante de música y artes escénicas, hizo “A cada hombre, a cada mujer”, y Lali y La Sole presionaron el botón para elegirla. Cuando tomó la palabra, Espósito aseguró: “A mí me pasó que primero arrancaste medio dudosa, con ciertos tropezones, pero sentí el esfuerzo y la concentración que empezó a haber a medida que la canción avanzaba. Y esos estribillos que son difíciles, los sostuviste muy bien, y tenés una voz muy dulce, súper melódica”.

A su vez, Pastorutti apuntó: “La parte más difícil para las mujeres son los graves y sostener el aire. Sé que no es una canción sencilla, y a mí me convenció tu voz, que es súper musical. Es una voz que puede ir de la mano con un montón de canciones, y creo que tenés una paz al cantar, que es muy agradable al escucharte”. Cuando debió anunciar su elección, Mora se inclinó por Lali. Después llegó Candela Casella, que cantó “Killing Me Softly”, pero sin interesar al jurado.

Entre los números finales de la noche, se encontró Nicolás Bosetti, un odontólogo que siguió una tradición familiar, pero que eligió presentarse en La Voz Argentina para darle una chance a su amor por el canto. De esa manera, se animó a subir al escenario a interpretar “Un misil en mi placard”. Si bien los especialistas notaban que había un registro muy similar al de Gustavo Cerati, Mau y Ricky decidieron apostar por él. Cuando debió hacer su devolución, Mau comentó: “Te tengo una buena noticia: estás en el mejor equipo de La Voz Argentina. Nos gusta mucho tu voz, sé que tenemos que trabajar algunas cositas, y con Ricky sentimos que nos hace falta una voz como la tuya dentro de nuestro equipo”.

La última participante de la velada fue Ángeles Coccifi que hizo “Cristina”, pero sin llegar a interesar a ninguno de los jurados. En la devolución, Montaner observó: “El nervio es un factor tan importante y te traiciona, no permite que pases la pared que te pone. Pienso que ella está pasando en este momento por eso, el nervio fue la pared que no pudo derrumbar”. Y por último, Ricky concluyó: “Te invito a que si cantar es tu sueño, no te desanimas y sigas dándole con todo”.